Здоровье малыша начинается с постели!

С первых дней жизни ребенок подвержен влиянию большого количества раздражающих факторов внешней среды, которые могут провоцировать аллергию, а малыш с ними может попросту не справиться. Желание обезопасить ребенка становится основной причиной выбора постельного белья и принадлежностей с серебром, которое снижает риск появления аллергических реакций.

Продукты жизнедеятельности пылевых клещей, которые обитают в постели, ослабляют иммунитет ребенка и провоцируют развитие многих заболеваний: конъюнктивита, аллергического дерматита, бронхиальной астмы и других.

Даже если ежедневно убирать во всех комнатах, в подушках, одеялах и матрасе есть места, которые прямым путем не обработать. Если одеяло и подушку принято периодически стирать, то матрас никто не трогает годами. В итоге в нем массово размножается болезнетворная микрофлора.

В воздухе, который окружает нас в любом помещении, находятся микрочастицы плесени, клещей, пыли, кожи, а также других аллергенов. Взрослый человек может им противостоять, но об организме маленького ребенка этого не скажешь. Именно поэтому у детей без видимой на то причины закладывает нос, появляется необъяснимый кашель или опухают глаза. Если к этому добавить уличную пыль и шерсть любимца, вот и аллергия.

Вот почему так важно уделять особое внимание постельным принадлежностям, которые контактируют со слизистой и кожей ребенка в течение его сна.

Правильные постельные принадлежности: какие они?

Благодаря использованию современных технологий, усовершенствованного оборудования, новейших материалов и производственных мощностей появился продукт, который отличается характеристиками последнего поколения. Termoloft® X-Static® – это легкий и термоизоляционный наполнитель, который применяется в изготовлении постельных принадлежностей.

Он отличается гигиеничностью и гипоаллергенностью, а волокна материала практически полностью (на 99,9%) состоят из серебра, благодаря чему можно не переживать о том, что образуется плесень, размножатся споры грибов или появится пылевой клещ. Вот почему предпочтение Termoloft® X-Static® отдают не только те, кто страдает от астмы или аллергии, но и обычные люди, которые стремятся к тому, чтобы оставаться здоровыми долгие годы.

Отличительные особенности наматрасников, одеял и подушек Termoloft® X-Static® обширны:

постельные принадлежности полностью пропускают воздух;

снаружи они отделаны высококачественным сатином;

они на 9/10 состоят из полиэфирного волокна Termoloft® и на 1/10 – из волокна X-Static®;

одеяла, подушки и наматрасники можно много раз стирать, не боясь, что они разлезутся или испортятся;

у изделий долгий срок эксплуатации;

они имеют высокие теплоизоляционные свойства;

постельные принадлежности можно использовать для детей с самого их рождения.

Кроме того, все изделия Termoloft® очень тактильно приятны. Они дарят ощущение легкости и невесомости, хотя являются достаточно объемными и эластичными, что позволяет им полностью повторять форму тела, даря блаженство и уют.

Постельные принадлежности данной линейки очень прочные и стойкие к истиранию. Особого ухода они не требуют. Более того, даже после многоразовых стирок они сохраняют свои свойства, продолжая служить и сохранять форму.

Высокое качество продукции Termoloft® подтверждается исследованиями испытательного центра Noble Biomaterials, USA и ФГБУ НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского. Все изделия соответствуют международным стандартам качества OekoTex Standard 100 и ISO 9000. Их рекомендуют специализированные российские и международные отраслевые институты, поэтому сомневаться в их качестве не приходится.

Руководитель маркетингового направления Фабрики Нетканых Материалов "Весь Мир" Черницына Елена

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