Меры торгового протекционизма, принятые Соединенными Штатами и Европой, нанесут ущерб их собственному долгосрочному развитию и затруднят прогресс и процветание мира, заявил во вторник представитель министерства иностранных дел Китая.

Сообщалось, что США рассматривают возможность ограничения импорта китайских «умных» автомобилей и комплектующих к ним нетарифными методами. ЕС начал антисубсидирующее расследование в отношении импорта электромобилей из Китая.

В ответ официальный представитель Мао Нин заявил на ежедневном брифинге, что разделение труда и взаимовыгодное сотрудничество являются отличительными особенностями автомобильной промышленной цепочки.

«Резком развитие китайской автомобильной промышленности обеспечило мир экономически эффективной продукцией высокого качества», — сказала она, добавив, что каждый третий автомобиль, экспортируемый из Китая, является электромобилем, что вносит значительный вклад в экологичность и экологичность мира. углеродный переход.