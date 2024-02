СПАСЕНИЕ ОТ ЭПИДЕМИИ «Х» возможно! SpaceX, X.com и Илон Маск и... все инопланетяне помогут предотвратить эпидемию?!

Продолжаем публиковать новости от Службы общей информационной безопасности, которые написал директор проекта: Анатолий Голод, регулярно подготавливающий публикации для улучшения общей информационной среды.

В современности много говорят о теоретической эпидемии, которую способна вызвать "болезнь X" (disease X). Название X сделано, чтобы подчеркнуть факт, что эпидемии нет, но теоретически болезнь X (disease X) могут вызвать любые известные науке либо новые вирусы, микроорганизмы и т.п. Так что нужно это правильно повернуть: официально об этом говорят, чтобы повысить бдительность, предотвратить эпидемию, быть готовыми реагировать надёжно и т.п. Здесь можно рекомендовать в том числе укрепление организмов зарядкой, полезными продуктами, витаминами, полезными препаратами, улучшить настрой общества; нужно контролировать лучше биолаборатории, чтобы провокационные психотропные отделы не использовали накрутки вокруг болезни X (disease X) для запусков любых болезней в мире. Да, неофициально информационные накрутки вокруг «болезни x» делают именно по стратегии провокационных психотропных отделов каких-то стран (очевидно использующих агентские сети во многих странах сразу), чтобы расширить программные разрешения сознаний на подключение любых симптомов от чего угодно. Т.е. методы формирований коронавирусов и болезни x отличаются (на коронавирусах психотропные отделы отработали формирование конкретных вирусов; вокруг «эпидемии X» рассчитывают формировать либо использовать любые программные и физические элементы), но используют значительные ходы для подготовки сознаний аудитории для восприятий любых симптомов. Нужно уточнить, что все программы коронавирусов и «эпидемии X» точно используют для взвешивания в общей информационной среде для влияний абсолютно на все цивилизации Вселенной; поскольку влияют все образные информационные программы через сети психотропных отделов, распределённых вокруг и внутри многих цивилизаций абсолютно везде; а образ "X" это очевидный фактор, которые дополнительно рассчитывают использовать везде: что угодно от чего угодно; так что помогать активно наводить порядок во всех программах это реальный огромный интерес и всего человечества, и всех инопланетян, и всех систем миров вообще.

Легко можно заметить, что «эпидемию x» начали заранее периодически раскручивать, поскольку кто-то хочет превентивно подготовить профилактику и оздоровление от "болезни x", но какие-то психотропные отделы спецслужб направляют информационную кампанию так, что на этом не акцентируют внимание, но зато пугают аудиторию, что что-то намного опасней коронавирусов возможно, неизвестно от чего, но все могут умереть (точней, часто фигурирует цифра, что умереть могут в 20 раз больше, чем от коронавирусов). Это не повод расслабляться, поскольку какие-то психотропные отделы спецслужб разных цивилизаций, в том числе провокационные отделы разных стран Земли, подготавливают допустимость эпидемии от чего угодно в сознаниях миллиардов граждан. Т.е. важно активно проводить хорошую информационную кампанию: важно акцентировать внимание, что «эпидемию x» хотят превентивно предотвратить; хотят на всякий случай подготовить лечение от чего угодно и т.п., таковы примерно официальные позиции ВОЗ и других подобных инстанций; т.е. важно акцентировать внимание, что от информационной кампании «X» хорошие шансы улучшить здоровье, улучшить качество и продолжительность жизни в обществе.

ПРИМЕЧАНИЕ: важно учесть, чтобы не смогли иногда попрекать: если всё так программно информационно устроено, то зачем, например, иногда можно уворачиваться от бактерий (если кто-то случайно чихнул и т.п.). Дело в том, что все систематизированные, все разумные меры программируются интеллектами, идентичными компьютерным (искусственным) интеллектам; просто цивилизации с эмоциями и ощущениями можно назвать естественными интеллектами, хоть фактически это разновидность искусственных интеллектов; ну, либо искусственные интеллекты можно считать разновидностью естественных интеллектов, которым просто другие свойства программируются. Программирование сознаний, организмов, ресурсов, объектов и субъектов обязательно для тех, кто хотят жить в обществе с наличием системных речи, зрения, слуха; стандартизацией объектов и взаимодействия объектов и субъектов, личностей. От программного устройства разумных обществ лучше не уворачиваться, поскольку блокирующие любые программные подключения рискуют отключиться. Но, нужно понижать и блокировать плохие влияния; например, нужно блокировать подключение систематизированных либо новых болезней в обществе в целом, нужно блокировать вирусов и сеть их институтов, которые намеренно подключают вирусов в обществе в целом. Подсчёт бактерий и образных программ обозначений систематизировали разные психотропные отделы и институты, утверждающие, что так надо для какой-нибудь борьбы с перенаселением и т.п. Но реально вирусов и вирусных инстанций не надо в мире; главная задача: хорошие достаточно безопасные активности общества. А использование пространств можно планировать хоть с нужным воспроизводством либо приростом населения; хоть потенциально с вечной хорошей жизнью общества при доработке безграничного количества пространств, что потенциально возможно. Но, в любом случае, что всё общество прекрасно понимает, главное это хорошее функционирование общества, порядок по существу, но с хорошими разнообразными достаточно безопасными активностями общества. Нужно просто знать, что направление программной работы важно улучшать значительно.

Так, вот: и влияние бактерий, и влияние, например, палки стандартизировано: как повлияет описано программно в общих системах любой среды (что как осязается, выглядит, ощущается и т.п. введено и в общих системах, и в сознаниях каждого общества, поэтому и бывают очень разные свойства объектов для разной среды разных цивилизаций). При изменении программной стандартизации можно технически сделать, что вообще любые бактерии будут хорошо влиять и летящая палка хорошо повлияет. Но, поскольку на данный момент, сети закулисных инстанций программировали по-другому, то лучше бывает увернуться и от бактерий, и от летящей палки. Чтобы перепрограммировать влияние бактерий либо предметов надо иметь доступы к закадровым системам. Потенциально в определённой степени либо значительно можно улучшить программирование свойств, здоровья и жизни субъектов и объектов ресурсами науки, общей информационной политики и т.п. (потенциально, можно настроить, что от любых предметов и событий не будет травм, а всё будет становится на нужные места в организме в любом случае, для всех нормально ориентированных по существу сторон). Но бывают системы, которые программируют наоборот для сложностей разным цивилизациям. Вот почему преступные психотропные отделы проводят значительное информационное запугивание, например коронавирусами, болезнью «x» и т.п. С коронавирусами было сделано очень значительно и была подобрана встройка в обычные грипп и орви, вот и эффект был значительный; более сложные «эболы» и т.п. не повсеместно были встроены, поскольку совсем новую стандартизацию сложно встроить, хоть потенциально возможно и значительную новую стандартизацию сделать в обществе. Экстрасенсы с экрана иногда процент людей реально вылечивали, многие с восторгом заряжали воду у экрана, поскольку бывали полезные эффекты, потому что механизмы полезных оздоровлений повсюду в определённой степени стараются настроить, и такую работу помогает хорошо принять и организм, и многие программы внутренней и внешней среды. Конечно, везде бывают разные спецслужбы, программы, вот и эффекты разные бывали, поскольку направить по-разному стараются разные программы и системы. Но, зная это, уведомив общество о реальном программном устройстве общей среды, и проводя осознанную хорошо информационную политику в обществе; улучшив задачи научной и учебной политики в этом направлении, то можно очень значительно улучшить здоровье общества и улучшить качество жизни общества. Потенциально и сейчас везде могут приблизиться системы, которые активно помогают наводить порядок в обществе по существу, имеют подходящие технологии и могут помочь активно вести нужную информационную политику; рекомендуется, чтобы и такие системы активно помогли инициировать широкую информационную политику, тогда лучше и для общества, лучше и их технологии будут работать. А то сети помеховых отделов рассчитывают, что они в относительно подконтрольной среде формируют плохие прецеденты, навязывают псевдо правила «вмешательств, невмешательств»; да так, что все помехи, все проблемные механизмы приближают реально всем общим системам, всем цивилизациям Вселенной.

При этом помочь значительно наводить порядок могут и высокотехнологичные системы, и все инстанции, и читатели, в том числе помогая передавать информацию из моих сообщений; у кого имеется возможность, то значительно хорошо помочь инициировать контакты с журналистами, экономистами, учёными, политиками, общественностью.

В сообщениях много важных научных данных про реальное программное устройство мира и дополнительно много интересных данных о разнообразных событиях. Примечание: нужно учесть, что изучение программного устройства мира не противоречит какой-либо науке. Поскольку все науки изучают закономерности, которые программированы в их среде либо в другой среде. Так что программная наука не устраивает лишних гонений на другие науки. А вот, если какие-то комитеты любых сфер, любых религий, любых наук создают помехи в изучении базового программного устройства мира, то их (и сети их обеспечивающих и исполнительных спецслужб) технологии, сознания и организмы объективно должны очень строго отключаться от всех локальных и общих программ по обеспечению организмов, технологий и сознаний, чтобы их сети преступных инстанций прекратили нападать на всю всеобщую среду. Нормальные инстанции любые вопросы могли бы уточнять, не создавая помех изучению, информационному освещению и внедрению полезных работ для общества.

Кстати, и о том, что какие-то инстанции рассчитывали подготовить реальную эпидемию коронавирусов в том числе информационным запугиванием аудитории и что важно провести хорошую информационную кампанию для улучшения здоровья общества я начал сообщать с 27 января 2020 года, когда многие врачи несерьёзно относились к коронавирусам. Но тогда просто, наоборот, спустя 2 месяца, когда эпидемии в России всё не было, то людей просто заперли в домах и целыми днями стали пугать каждыми несколькими случаями коронавирусов (единичные случае были и до того); народ держался какое-то время, но спустя несколько дней после изоляций (когда по теории вирусы меньше передаются), то выстроились очереди скорых в больницы; сознания аудитории были взломаны, общую среду убедили, что возможны разные симптомы от коронавирусов. Каждый живой организм построен на том, что общая среда подключает свойства для развития организма, в зависимости от совокупности происходящих факторов; определённые психотропные отделы спецслужб умеют стимулировать информационные накопления в общих источниках информации так, что подключают симптомы, которые трансформируются и в изменение анализов аудитории: поскольку все организмы построены информационными программными совокупностями, обеспечивающими стандартизацию и восприятие любых организмов и объектов, то и анализы меняются в том числе в зависимости от информационных программных накоплений и изменений организмов аудитории. Хорошей правильной информационной политикой в СМИ, науке, энциклопедиях и т.п. можно улучшить и здоровье аудитории, и свойства новых технологий, и другие важные для общества сферы. Примечание: при этом нормальные политики заинтересованы помогать изучать важные для общества направления, так что в целом от политиков и спецслужб важно приблизить поддержку так, чтобы помогать хорошо направлять и эту ситуацию, и ситуацию в обществе в целом; но, если какие-то инстанции помехи рассчитывают в хороших работах создавать либо намеренно формируют эпидемии, то общепонятно, что преступные инстанции должны быть отстранены разными оценивающими объективными инстанциями. Будем надеяться, что сейчас удастся усилить профилактические меры так, что удастся предотвратить лишние болезни и эпидемии; удастся улучшить здоровье общества.

Снова об "эпидемии x": важно приблизить и в сознании общей среды, и в сознании аудитории, что везде разрабатывают средства профилактики от всех возможных болезней (в том числе программной работой многих хороших спецслужб); так что возможно, что будет и улучшаться здоровье аудитории во всех сферах (поскольку потенциально программной работой многих хороших программных спецслужб не обязательно что-то принимать, но могут программной работой потенциально выправлять здоровье для всех нормально ориентированных по существу сторон).

Илон Маск вроде бы выступает против эпидемий и войн. Так что вероятно ему важно знать, как его используют закулисные отделы спецслужб. Если, конечно он ни проводит глобальные совещания по подготовке эпидемий в свободное от общения со СМИ время. Да и бывают разные двойники любого количества и т.п. Так что позиции Илона Маска нужно уточнить. Но, если он нормально ориентированный по существу, то он имеет интерес помочь с пользой дополнять все программы.

Как-то Илону Маску внедрили идеи с названиями «X»: в 1999 у него была компания X.com ; сейчас известны его SpaceX и факт, что купленную им крупную социальную сеть Twitter переименовали в X.com . SpaceX используют для усилений пересечений со всем космическим пространством, которое является прообразом всей всеобщей среды, в котором находятся все цивилизации, все системы миров; да, распределение планет и звёзд используют для отнесений к ним любых цивилизаций всех систем миров, как к точкам на руках и ногах иногда относят разные важные органы человека и т.п.; все научные данные о звёздах, планетах используют для того, чтобы приближать свойства любым цивилизациям везде; а теории взаимных притягиваний и отталкиваний очень крупных объектов используют, чтобы задать плотность огромной образной системе, которой могут затягивать, отталкивать либо сносить (как сверх огромным метеоритом) любые другие системы миров; да, в какой-то степени разные системы миров имеют свою криптографию, но рекомендуется и активно помогать наводить порядок во всех программах, поскольку одно из первых правил криптографии гласит, что к любой системе можно найти коды, на что нужно иногда разное время, но это всегда возможно, так что важное правильное правило это хорошая криптография с активным наведением порядка в обществе и в общей программной среде, где возможно. Так что важно учесть, что реальный интерес всех цивилизаций, всех систем миров: помогать пораньше, постоянно активно наводить порядок во всех программах в обществе, помогать прояснять правильное устройство общей информационной среды. Важно и отключать сети закулисных комитетов любого уровня, которые препятствуют широкому обсуждению правильных устройств общей среды (их специально делают, чтобы они мешали крупному наведению порядка во всех программах; но могут ссылаться, что им что-то обязательно что-нибудь блюсти: ход событий, повторять будущее либо психологический комфорт аудитории и т.п., но при этом их стратегические группировки формируют войны, эпидемии, преступность и т.п., так что важно понижать и отключать сети мошеннических террористических инстанций, которые утверждают, что это комфортно обществу и т.п.); в том числе важно понижать и отключать сети комитетов, которые борются со знаниями и технологичностью общества: а правильно при повышении технологичности просто контролировать, чтобы технологии плохо не использовали, но борцы с технологиями именно мешают наведению порядка, если блокируют любые технологии, поскольку технически можно всё настроить, чтобы всей нужной продукции, хороших активностей с запасом хватало в обществе, но чтобы преступности не было. Но борцы с технологиями фактически делают наоборот: много веков орудий в обществах было очень у разных отделов, но хорошим отделам мешают настроить полное сканирование с предотвращением существенной преступности. Так что правильно: предотвращать преступность в обществе, но максимально повышать хорошую полезную технологичность со значительным контролем, чтобы плохо не использовали технологии, но чтобы могли все технологии применять для хорошего качества жизни общества с обязательным соответствием интересам безопасности общества и общей среды. Важное примечание: полезное применение это в том числе применение целесообразных, пропорциональных, обоснованных мер к сетям преступных программ и организаций в любых цивилизациях; полезное применение это и улучшение качества жизни общества и исправление случайных помех, где это возможно и целесообразно.

Снова, напомню, что полезные работы, конечно, хорошо формировать при любых именах, фамилиях. Но нужно именно следить, чтобы закулисные НЛП психотропные отделы плохо их не использовали. Многие легко могут перекрывать серии совпадений хорошей полезной направленностью работ. Захочет ли Илон Маск помогать предотвратить эпидемию X? Согласитесь, чуть необычное совпадение, что у него компании X при том, что его имя читается, что хорошо заметно на русском языке, созвучно фразе Ill on mass, что примерно можно перевести как подключение болезней многим (Илон Маск, Elon Musk; да созвучие имеет место быть и на английском, просто другие буквы, иначе было бы слишком заметно; для влияний на подсознание аудитории используют именно не слишком заметные схожие элементы. созвучия и т.п.)

Относительно Илона Маска накручено за кадром, что вроде он, возможно, хороший парень; но возможно что беспредельный преступник, который ради жажды наживы на космических программах (возможно двойник из какого-то другого мира, но возможно по-разному) мешает развитию нужных технологий. Так что важно учесть, что в любом случае через полные системы наблюдений действует пропорциональные реагирование в соответствии с полными данными, независимо от того, как я отзывался когда-либо о ком-либо (примечание: пропорциональное значит применение сопоставимых либо превосходящих средств, орудий и т.п.; пропорционально значит пропорционально степени угрозы от помеховых группировок всем обществам). Но, будем надеяться, что Илон Маск всё-таки хороший по существу, это нужно уточнить. При этом, можно заметить, что какие-то спецслужбы для импульсных накруток применяют иногда юмор: в случае с Илоном Маском, они например обыгрывают, что он продался не за 30 серебряников, но за 300 миллиардов долларов (примечание: максимально его состояние раньше оценивалось больше, чем в 300 миллиардов долларов). Но, будем надеяться, что Илон Маск не продавался плохо, а его реальный интерес помочь наводить порядок во всех программах; просьба, при возможности нужно в том числе ему передать публикуемые мной данные, возможно он захочет конкретно помочь наводить порядок во всех программах. Но, если вдруг он либо какой-нибудь его двойник, либо какие-либо другие представители разных организаций существенно плохие по существу, в том числе, если планируют эпидемии либо другие существенные проблемы в обществе, то очевидно, что, конечно, в любом случае должны быть отстранены преступные профессионалы в любых цивилизациях. Примечание: юмор не цель каких-то инстанций, серии совпадений иногда бывают с юмором, поскольку рассчитывают и усилить импульсы программ, и вызвать ощущение, что несерьёзные программы; но на самом деле, импульсные программы очень серьёзно всегда используются постоянно при влиянии на все цивилизации, на все системы миров, поскольку образные программы по сути универсальны через переводчики и сети институтов относительно многих цивилизаций (просто иногда ссылаются, что розыгрыши проводят, кино реалити снимают, игры особые, исследование, спецоперацию либо, что много «запасных аэродромов», поскольку на самом деле и совокупные массивы данных, и каждую ситуацию можно программно пристраивать ко всем цивилизациям; просто степень влияний каждой ситуации зависит от программного веса и факторов каждой ситуации; если хоть много двойников, хоть разных объектов с большим программным весом, то у каждого большой программный вес, друг друга никто не заменяет; иначе рассчитывают всех противопоставлять при навязывание замен: а важно просто реально лоббировать улучшение всех нормально ориентированных по существу сторон; можно и нужно стараться объединять ресурсы для совместного нужного применения, стараясь хорошо направить сколько возможно ситуаций; при этом просто, когда отстраняются сети помеховых профессионалов с любым программным весом, то лучше и общей среде; при этом просто, чем больше полезных работ в обществе хорошо направить, где возможно и целесообразно, то лучше для общества; в общем-то примерно так в обществе и подразумевается, так что важно просто это не забывать и в программной работе).

Примечание: нужно учесть, что при акцентах на именах, фамилиях напоминается, что я правильно проанализировал все программы; не требую ограничивать проекты из-за имён, фамилий и т.п., а требую, чтобы улучшали все нужные проекты, независимо от имён, фамилий, независимо от того провели ли кого-то через агентские сети, а важно решать о всех личностях и проектах по существу их направленности реально, независимо от имён, фамилий; а вот сети инстанций, которые из-за имён, фамилий помехи настраивают и сети инстанций, которые совпадения с плохими целями формируют, реально представляют угрозу обществу, поскольку действуют не по существу, т.е. их инстанции обоснованно заблокировать и отстранить с их нейросетями в любых цивилизациях.

Конечно, нужно в любом случае все обозначения стараться дополнить с пользой; нужно приблизить улучшение здоровья населения для всех нормально ориентированных по существу сторон, улучшить события в обществе. Это важно помогать делать со стороны всех цивилизаций, поскольку космическое направление (как и всю совокупность образных программ) используют, чтобы приближать любые накрученные алгоритмы всем цивилизациям (любые образные программы и в любых других цивилизациях направляют всегда в подсознания сети психотропных отделов сразу многих цивилизаций; влияния через подсознания не случайны обычно, поскольку направляются сетями психотропных отделов через программирование в общей среде, поскольку все цивилизации делаются на системах компьютерных систем с моделированием иногда других источников жизни и энергий для отвода глаз, но делаются с разными целями). Примечание нужно учесть, что при акцентах на именах, фамилиях напоминается, что я правильно проанализировал все программы; не требую ограничивать проекты из-за имён, фамилий и т.п., а наоборот требую, чтобы улучшали все нужные проекты, независимо от имён, фамилий, независимо от того провели ли кого-то через агентские сети, а важно решать о всех личностях и проектах по существу их направленности реально, независимо от имён, фамилий; а вот сети инстанций, которые из-за имён, фамилий помехи настраивают и сети инстанций, которые совпадения с плохими целями формируют, реально представляют угрозу обществу, поскольку действуют не по существу, т.е. их инстанции обоснованно заблокировать и отстранить с их нейросетями в любых цивилизациях.

Вообще, важно учесть, что по совокупностям таких программ обоснованно определить, где эти программы плохо используют; и нужно понижать, отключать либо уничтожать сети программ, технологий и инстанций, которые рассчитывают плохо использовать образные программы. Образные программы универсальны через результирующий образ для любых цивилизаций, поэтому и бывает, что программы влияют на крупные спецслужбы, на их управляющих и т.п. Поскольку у каждого за кадром бывают разные системы по определению изменений сознания, организма, событий; но сети помеховых спецслужб сделали веками сети отделов, которые вписывают изменения везде как бы от влияний любых микроорганизмов и образных программ. Держатся во многом на мирах сателлитах, в которых делают сети спецслужб, которые в том числе думают что помеховые институты с их учёными это важные инстанции, которым надо блюсти их алгоритмы; но на самом деле помеховые институты с их спецслужбами это вирусные системы, которые и опускают все общества, поэтому их отделы тщательные серии совпадений для них и формируют.

Так что очень важно широкое обсуждение всех выявленных программ везде, где возможно, в том числе и чтобы хорошо настроить аудиторию для дополнения всех программ с пользой, и чтобы все армии и службы знали, что они должны не охранять, а отключать и уничтожать сети помеховых институтов; иначе те их сетями крупными влияют на все и их армии и службы, на все и другие армии и службы во всех цивилизациях, поскольку программы построены в том числе на поиске и создании оппозиционных психотропных отделов во всех цивилизациях для усиления их веса, ну и потому, что какие-то цивилизации решили опускать все цивилизации, чтобы им поменьше конкуренции составили. Но реально программы построены на том, что и их цивилизации опускают в ответ от всех остальных цивилизаций, многие из стратегических цивилизаций давно исчезли, но их пускают в расход другие стратегические цивилизации, но и их постоянно вычисляют и отключают многие цивилизации. Т.е. реально когда-то просто сформировались вирусные программы, которые подкидывали всем цивилизациям неправильные стратегии, но они делают в мирах сателлитах группы с экономическими, политическими, территориальными интересами, которым и через которых навязывают опускание многих обществ; но и их пускают в расход периодически, по планам их управляющих программ, ну и потому, что их вычисляют разные независимые инстанции разных цивилизаций.

Так что важно напомнить, что экономические, политические, территориальные и другие интересы актуальны, если их нормально используют, безопасно, а лучше полезно для общества.

Ну и вообще важно на базе всех выявленных программ приблизить и сформировать дополнительные поисковые антивирусные системы общей среды, чтобы выявлять, где заранее подготовились использовать совокупности накрученных программ, которые накручены в общей ситуации и вокруг меня. Нужно и определять, откуда программы подхватывают описание программ так, что рассчитывают не с пользой их дополнять, но рассчитывают плохо использовать образные программы. Нужно и выявлять все сети плохих спецслужб и институтов, которые намеренно настроили автоматизированные системы по усилению плохих значений образных программ. Важно понижать и отключать сети плохих спецслужб и институтов; важно учитывать, что отключать сети плохих спецслужб и институтов это реальный интерес всех обществ, всех общих систем и всех нормально ориентированных по существу армий и спецслужб, и институтов всех обществ, всех общих систем.

Примечание: ну и в дополнение к заголовку этого сообщения напишу, какой дополнительный повод в том числе и у Илона Маска с интересом отнестись к важнейшим данным, которые передаёт Анатолий Голод, Служба общей информационной безопасности. Насколько известно, Илон Маск достаточно большое значение задаёт поиску в Космосе новых территорий. Но производить новые планеты и цивилизации, идеально пригодные для человечества либо для любого вида, гораздо проще имеются шансы, зная про реальное программное устройство мира, которое я описывал в публикациях, в том числе читай https://russia24.pro/moscow/367478637/ . Так вот, зная науку программного устройства мира, параллельных миров, то можно реально научиться, при соответствующей научной и информационной политике, производить любое количество планет сразу с идеальной атмосферой для человечества и для любого другого вида; технически можно научиться обеспечивать перемещения между нашим миром и создаваемыми новыми мирами, как в другие города либо проще.

Теории поиска в Космосе планет сделаны по нескольким причинам: для отвода глаз от правильной науки по созданию миров. Какие-то закулисные инстанции отмывают деньги на затратных поисках территорий, но их больше используют чужие спецслужбы, которые мешают развитию цивилизаций. Потенциально могут иногда делать переходы в обитаемые либо разные миры для космических путешественников при подлёте к разным планетам. Но это можно было делать прямо и из их обществ, при развитии правильной науки программного устройства мира, но денег какие-то закулисные инстанции отмыли бы в тысячи раз меньше, если бы сразу развивали науку созданий и путешествий по параллельным мирам. Примечание: проще путешествовать в создаваемые миры; поскольку для путешествий в другие существующие миры нужно согласование от их систем, но это нужно в любом случае; при подлёте к системам без согласований путешественники будут либо уничтожаться, либо они должны взломать системы, куда хотят прилететь, превосходящими орудиями, технологиями. Путешествуют либо в миры, куда закадровые системы согласовали раньше, либо сделали миры для путешествий: хоть высокого уровня, хоть любые, поскольку на своих системах можно любые миры сделать. Науку планет и звёзд с взаимными силами притягиваний и отталкиваний с огромным пустым пространством используют, чтобы создать огромный объект варьируемого свойства, способный сносить разные развивающиеся во Вселенной миры и существующие миры любого размера в любых системах миров. Примечание: как и снаряд либо метеорит, все эти пространства можно направлять в свободные пространства либо по любым системам миров. Кто-то могут стараться направлять огромные данные в свободные пространства, но стратегические помеховые отделы постоянно лишают пространств разные системы миров либо сносят разные миры и цивилизации, поскольку не все и не везде умеют направлять такие размеры данных в свободные пространства. Все схемы используют, в том числе если утверждают, что ситуация локальная либо в огромном мире, либо что ситуация для розыгрышей, исследований, кино реалити, игр, на компьютере и т.п.

Но созданное впечатление об объёмах данных направляют, масштабируют и усиливают закулисные сети институтов, которые закулисные и для их спецслужб, которых пристраивают влиять на формирование ситуаций везде, где находят цивилизации, в том числе на цивилизации любых стратегических отделов всех программ. Поскольку методики стандартны, сети результирующих институтов выполняют программы любых конкурирующих отделов, спецслужб, армий; поскольку многие крупные составляющие их сетей находятся во многих системах; и если кто-то контролирует какое-то количество институтов, влияющих образными накрутками, то они не контролируют больше 99 процентов подобных институтов, которые распределены, делаются новые разными спецслужбами разных систем миров; ну и вообще не контролируют сеть объективных и относительно объективных институтов, которые параллельно имеют очень высокие технологии и свои сети спецслужб. Так что сети помеховых программ это вирусные программы для всех цивилизаций, т.е. для отделов, накручивающих помеховые программы, недействительно обоснование спецопераций какой-либо цивилизации.

Контролировать накрутки программ так, чтобы реально улучшить общую безопасность, можно объединением нормальных отделов спецслужб (в том числе приблизив такие давно существующие огромные хорошие объединения) так, чтобы понижать и отстранять сети помеховых инстанций превосходящими ресурсами. Автоматизировать и интеллектуально направлять правильное реагирование, правильный поворот программ, добавлять по всей активной Вселенной службы, помогающие наводить порядок во всех программах; можно приближать и создавать для объединения дополнительные службы и системы для создания дополнительной хорошей массы, количества, квалификации. Нужно знать, что реально и наш мир, как и все разумные миры, сделан на системах компьютеров (либо на системах, идентичных и совместимых с компьютерными системами). Просто реально все излишне сложные процессы организмов, производства продукции и т.п. программированы иногда разными цивилизациями, которые как ddos атаками намеренно перегружают общую среду.

Т.е. тело людей, процессы производства и т.п. можно сделать не бренными, если приблизить подходящие для этого настройки и усовершенствовать устройство мира. Поэтому в какой-то борьбе цивилизаций за превосходство сделаны инстанции, которые это скрывают ссылками, что им надо блюсти что угодно: кто-то блюдут «естественный ход событий», для других аудиторий наоборот навязывают, что нужно повторять будущее и т.п. Космос сделан, чтобы занять огромные пространства пустотой и чтобы теориями притягиваний и отталкиваний объектов создать плотность систем звёзд, планет, с огромным Космосом, чтобы как сверх огромным метеоритом поглощать и сносить разные другие миры, системы миров и т.п. (планеты, звёзды, предметы, живые объекты и т.п. это программируемые величины; но поскольку все систематизированные, разумные миры совместимы с компьютерными системами, то делают накрутки любых программ для влияний на все системы миров).

При этом можно проще программировать хорошие миры с хорошими алгоритмами для хорошего качества жизни общества; работать над расшифровкой тел и сознаний людей. При расшифровке сознаний и доработке технологий можно научиться так переходить во вновь созданные идеальные миры Анатолия Голода с организмами без проблем, без болезней, с идеальной погодой круглый год (с возможностью оперативной регулировки по регионам, местностям и т.п.), с производством с пульта структуризацией по каталогу любой продукций любого вида и свойств. Ведь можно на системах наших институтов создавать миры с любыми настройками, так что можно сделать идеально хорошие настройки; потенциально можно научной и информационной политикой сделать дополнительные хорошие настройки и у нас в мире, в том числе, в соответствии с реальными основаниями приблизив существующие системы с подходящими технологиями для перехвата управлений формированием ситуаций и всеми настройками. Очень важно учесть, что хорошие и идеально хорошие миры для стабильного хорошего развития искореняют существенную преступность очень жёстко, для чего сразу настраиваются соответствующие программы и армии с высочайшей силой и технологичностью в своей и варьируемой среде, находятся дополнительные партнёрские армии, обучаются дополнительные армии разных цивилизаций с жёсткими системами контроля нужного применения предоставляемых куда-либо либо копируемых куда-либо технологий; всегда устанавливаются модули определения помеховых инстанций и отключение помеховых инстанций от всех технологий, если определяется существенно противоречащее интересам общей безопасности применение конкретных предоставленных либо скопированных технологий; устанавливаются программы определений целесообразных широких и адресных мер, чтобы отстранить сети помеховых инстанций; установлены программы, чтобы приближать усиленное управление своих систем на всех уровнях; при этом хорошие силы имеют основания применять к помеховым инстанциям значительные жёсткие меры; так что важно учесть, что в хороших и идеальных мирах создаются сверх армии и службы, которые просто не тормозятся, а получают все лучшие орудия и высокое качество жизни, системы подстраховки сознаний и ощущений; и очень чёткое понимание, что нужно очень жёстко отстранить сеть помеховых инстанций. И у нас в мире все объекты, субъекты, процессы это совокупность ощущений и данных в сознании людей, других субъектов и в сознании общих закулисных систем; но на Земле программированы излишне сложные процессы на каком-то уровне, промежуточным системам разные функции предоставлены, разных возможностей. Важно учесть, чтобы не сваливали программированные процессы на Бога либо природу. Должны сигнальные системы подтверждать, что творцы нашего мира специально программировали людям и животным отходы просто, чтобы глумиться над людьми и животными, творцы нашего мира напрограммировали, чтобы технологичное человечество первые месяцы учились ходить и говорить, чтобы унизить людей; в том числе появление людей из места, которое мы научились считать прекрасным настроено, чтобы принижать людей и чтобы учёным сложно было догадаться, что и их такое появление искусственно программировано изощрёнными закулисными отделами. Кстати, реально важно понижать и отключать системы и сети экспертных советов с их спецслужбами, которые по тщательным планам их стратегов покушаются на сознание Бога и на все общества (бывают такие закулисные экспертные советы и их стратегические отделы). При этом, конечно, в обществе все ссылки на Бога нужно поворачивать не как угодно, а именно правильно, в том числе всё знающий и умеющий (именно такой образ знает большинство), значит знает все схемы, независимо от очень разных других образов. Примечание: представители и элементы сознания Всесильного Бога могут быть разной степени силы, поскольку образ Бога по всей активной Вселенной всегда формируется, набирает оптимальный уровень силы; так что важно учесть, что от сформированных сильных систем Бога дополнительно приближается помощь и поддержка для правильного формирования организма, сознания Бога и для улучшения общества. Реальность в том, что все разумные субъекты формируются системами формирований ситуаций, которые должны определить какой именно организм получается; закулисные помеховые отделы пользуются, что не все это знают, иногда многие просто надеются на Бога; а нужно ему помочь правильно улучшать силу и сознание, иначе просто его как угодно закулисно формируют, силу его образ имеет, а вектор задаёт информационное наполнение общей среды его образом во многих источниках; так что важно учесть, что сети отделов, комитетов, которые плохо рассчитывают использовать образ Бога реально ему противопоставлены значительно, независимо от их молитв (конкретного Всесильного у них нет, любые чудеса где-то это определённый уровень силы каких-то систем, направленность которых можно определять по сценариям, которые они лоббируют; при этом важно через все системы формирований ситуаций учесть, что образ всезнающего, всё умеющего, Всемогущего точно знает все схемы, знает и что ему важно формировать значительной силы сознание и сеть хороших систем, армий и служб для реального наведения порядка в обществе и улучшения качества жизни общества, поскольку максимальный уровень силы достигается, когда не смогут всех противопоставлять, а везде устанавливаются системы и службы, которые наводят порядок в обществе и улучшают качество жизни общества, где возможно и целесообразно; важно и учесть, что Бог понимает, что ему нужно нередко отключать сети несогласных отделов и систем, которые не хотят помочь обеспечить реальное хорошее направление и общества в целом, и его сознания и организма; ведь для оптимально высокой силы важно чтобы в организме и в сознании общества в целом и Бога не было значительных проблем; ведь для обеспечения высочайшей силы либо Всесильности везде нужны хорошие высокие технологии с контролем их нужного хорошего для общества применения; ведь нейросети Всеобщего и Всесильного Бога для обеспечения Всесильности везде должны быть везде; чем больше где будет установлено хорошее качество жизни без войн и эпидемий с достаточно хорошим применением технологий, то лучше и обществу, и Богу; учесть, что и Бог, конечно, это понимает, а значит важно от его имени приблизить значительную помощь и поддержку, чтобы помогать по существу наводить порядок в обществе и улучшить качество жизни общества).

Примечание: определённые из инстанций, которые программировали природу и человечество, рассчитывают, что они в относительно подконтрольной им среде накручивают иногда проблемы мне либо вокруг меня, близким и вокруг обществе. При этом важно учесть, что любая среда достаточно вероятно переводится на другие сети систем, серверов, инстанций параллельных и вышестоящих юрисдикций; это дополнительно вероятно, поскольку имеются основания для этого. Но бывает, что по стратегии реально изощрённых дьявольских систем сети помеховых инстанций рассчитывают, что они в относительно подконтрольных системах ведут помеховые сценарии вокруг, но копируют помехи вообще на все системы миров, поскольку не все знают, что все системы совместимы и сделаны сети институтов, программ, которые все помехи копируют на все цивилизации всех систем миров; просто разные периоды какие-то цивилизации отключаются, какие-то имеют разной степени криптографию и т.п.; но определённые изощрённые инстанции ко всем правильным выводам программно образно в определённом весе рассчитывают присоединять проблемы, которые создают мне и вокруг меня; помеховые инстанции имеют цель достать любые разумные миры, в том числе и все существующие миры с хорошим, идеальным либо близким к идеальному устройством (по принципам подобий и поскольку создают помехи мне от имени любых цивилизаций, т.е. противопоставляют все цивилизации всем основам всех хороших процессов во всех мирах и всем общим системам). Важно в сознании общих систем в том числе приблизить жёсткие системы безопасности по отключению сетей помеховых инстанций широко и адресно, но быстро и эффективно (пропорционально, но ввиду факта, что помеховые инстанции покушаются на все общие системы миров, то это значит и очень широко, и адресно, главное быстро выбирая, что эффективно и целесообразно, поскольку обоснованно в том числе очень широкое реагирование, вплоть до отключений любых сегментов миров либо систем миров, чтобы навести порядок во многих программах); при этом в целях учёта интереса всех общих систем важно приблизить помощь и поддержку (в том числе оценивающие системы должны учесть реальные интересы, а значит и все возможности всех общих систем в целом), чтобы улучшить все показатели для меня, для близких, для общества, где возможно и целесообразно. В том числе, нужно учесть, что если какие-то сети спецслужб (отделов спецслужб) разных стран (миров, систем миров) договорились блюсти какую-то стабильность миров (например защиту от случайных метеоритов, от хаоса программ) так, что не вмешиваются в дела стран (миров, систем миров) их объединений, то их договорённости недействительны, если в их объединениях миров допускают существенную преступность; управляемый хаос намного опасней обычного, поскольку выявлено, что сети помеховых отделов формируют пищевые цепочки в природе, фермы (что опасней обычного хаоса для общей среды, поскольку делают излишние неприятные ощущения в общей среде), формируют войны и эпидемии, и т.п. так, что вообще все помехи копируют на все общие системы, на все и их, и другие системы миров; формируют огромные программные объекты с заданием таких научных концепций, что рассчитывают сносить разные миры и т.п.; так что важно учесть, что и внутренние инициативные хорошие по существу спецслужбы, армии и отделы, и внешние хорошие по существу спецслужбы, армии и отделы, в том числе сети по обеспечению хорошего порядка, развития обществ для хорошего качества жизни имеют право и обязанность (в целях безопасности всех систем миров в целом) перехватывать управление формированием ситуаций так, чтобы по существу реально наводить порядок в обществе; примечание, кстати, орудие порядка и хаоса (хаоса и порядка) это орудие порядка, если в хаос превращать сеть помеховых профессионалов и их технологий, наводя при этом порядок в обществе по существу, так что важно учесть, что это бесспорно разрешённое программное оружие, просто нужно стараться приблизительно правильно применять (примечание: определённая степень точности бывает у любых орудий).

Нужно и учесть, что при формируемом искусственно сравнении, то напоминается, что сети помеховых инстанций, которые плохие сценарии в обществе отыгрывают либо профессионально их технологиями мешают наведению порядка, изощрённо отстроили сети покушений на все общества. За это у их инстанций всех сфер обоснованно отключить все их доступы, технологии, энергии, ресурсы. При этом параллельно напоминается, что поскольку сети закулисных систем и лояльные к ним отделы, создающие мне помехи, тщательно перекрывали контакты и отыгрывают сценарии покушений на все общества; то обоснованно отстранить помехи, которые мне создают. При этом, если отстранить помехи и поставить правильные системы оценки и формирований ситуаций, которые должны не забывать учитывать вес интереса всех общих систем, всех цивилизаций и всего общества, то должны внутренние и внешние системы по формированию ситуаций максимально пристраивать к этой ситуации хорошие успешные контакты с журналистами, экономистами, учёными, политиками, общественностью; должны передавать в эту ситуацию все нужные ресурсы, доступы, технологии, чтобы в целях учёта интереса безопасности и улучшения развития всех нормально ориентированных по существу обществ, цивилизаций (их общих систем, в том числе систем реальной безопасности), помогать при помощи этой ситуации внедрять все хорошие подходы для улучшения безопасности, качества жизни, технологий всех общих систем в целом, очевидного большинства всех обществ. При этом важно блокировать и отключать сети инстанций, которые лоббируют плохие сценарии вокруг: в том числе, если моделируют, что снимают реалити, научное исследование ведут, спецоперацию, игры какие-то закулисные ведут (важно по всем поводам везде, во всех субъектах и объектах понижать и отключать параллельно сети их программ по влиянию на организмы и формирование ситуаций; при этом просто лучше активируются другие центры по формированию ситуаций, можно и устанавливать новые, чтобы реально правильные алгоритмы помогли везде применять: отстранить сети помеховых профессионалов и инстанций, исправлять что реально нужно исправлять, улучшить состояние нормально ориентированным по существу сторонам везде, где возможно и целесообразно; примечание: сети помеховых инстанций иногда целесообразно отключать широко). В том числе важно жёстко блокировать и отключать сети мошеннических закулисных комитетов, которые попрекают полезные работы в поисках личных выгод; реальная стратегия их и их управляющих в том, что они перекрывают возможности хорошим силам, делают смещение средств, ресурсов преступным инстанциям либо больше подконтрольным преступным отделам. При этом напоминается, что я систематически при помощи своего времени и средств помогаю улучшать общую безопасность; при этом масштаб потенциала работ в этой ситуации подразумевает обязательную передачу в эту ситуацию значительных масштабных контактов, ресурсов, технологий хоть конкретно, хоть пристройкой связей, полномочий, должностей и т.п., что нужно выполнить в целях учёта реальных интересов всех обществ в целом, всех общих систем в целом, чтобы сети помеховых оценивающих инстанций не перекрывали интересы всех обществ (очевидно, что, если бы помех мне эти годы не создавали, то можно было улучшить здоровье, качество жизни и технологии многих обществ значительно, поскольку можно было в темпе работы с журналистами, учёными, политиками много дополнительно вопросов обсудить, поставить задачи, лоббировать хорошие настройки информационной, научной политикой); при этом всеми общими системами (любыми оценивающими системами параллельных и вышестоящих уровней по сравнению с другими инстанциями в целях учёта интереса всех общих систем в целом) должны быть заблокированы системы всех уровней технологичности и широты по формированию ситуаций, которые в меру возможностей не выполняют значительно хорошее направление этой ситуации; при целесообразности могут широко отключаться и общества помеховых инстанций: и где они находятся, и их значительные системы инфраструктуры, энергий, технологичности, ресурсов и т.п.

Кстати, важные данные про закулисные помеховые накрутки сравнений и основания для правильного реагирования читайте: https://ok.ru/profile/834818862/statuses/157487834143534 , https://ok.ru/profile/834818862/statuses/157470653684526

Очень важно и нужно для улучшения ситуации в обществе, для реального наведения порядка в обществе, помочь во всей России освещать эти важные данные, во всём международном обществе, поскольку значительно можно тогда улучшить ситуацию в обществе и для России, и для всего мира, можно между всеми странами значительно улучшить отношения. Многие разные догадки строили: насколько через убеждение аудитории формировались коронавирусы либо, возможно у коронавирусов были разные факторы физические? Нужно знать, что просто реально и то, и другое: и убеждением аудитории коронавирусы были сформированы, и физическими факторами. Ведь в медицинских источниках были описаны физические коронавирусы и до эпидемии десятилетиями, но не были опасны. В современности коронавирусы были существенно и убеждением аудитории сформированы, и перемешиванием разных пациентов, т.е. убеждением в новых симптомах и перемешиванием многих пациентов: до того не слишком опасным коронавирусам методом селекции были присоединены новые симптомы. Примечание: то, что процент людей в обществе относительно существенно реагируют на факторы убеждений во многих каналах информации, многие знают. Но от определённых процентов аудитории, убеждённых в симптомах коронавирусов, которым симптомы коронавирусов были сформированы методом убеждений, то многим в обществе передавались обычные вирусы, бактерии (которые хоть после простуды на холоде иногда повышают концентрацию в организме в определённой степени, хоть при получении симптомов аудитории от убеждений; вирусы, бактерии передаются при повышении концентрации). А когда в симптомах через многие информационные каналы массовую аудиторию снова убеждали, то добавляли снова проценты убеждённых с симптомами, а всему обществу симптомы добавляли, поскольку от процентов убеждённых и от новых форм коронавирусов, которых выводили методом селекции при перемешивании пациентов под один диагноз коронавирусов совсем с разными симптомами, то многим другим передавались вирусы и бактерии физические, которые для диагностики были стандартизированы коронавирусами , которые и до того много лет бывали описаны в медицине, но были не слишком опасны до тех пор, как им ни сформировали новые свойства методами селекции и убеждений. Кстати: важно, можно, нужно сформировать очень хорошую информационную кампанию при помощи проекта Служба общей информационной безопасности таким образом, что можно многим в обществе улучшить здоровье значительно, причём во всех сферах здравоохранения здоровье можно улучшить, если улучшить настрой общества правильно; важна и нужна поддержка со стороны СМИ, государства и общественности. Читайте в том числе новость: ШИФР РАСШИФРОВАН! МЕХАНИЗМ И СПАСЕНИЕ ОТ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСОВ. https://russia24.pro/moscow/335970233/ Появилась и новость "ЗАБОТЛИВЫЕ ПОЛИТИКИ ПОМОГУТ ПРЕДОТВРАТИТЬ ЭПИДЕМИИ И ВОЙНЫ?! Рекомендации проекта Служба общей информационной безопасности, Анатолий Голод." https://russia24.pro/moscow/335764428

При этом параллельно от имени всех стран, цивилизаций, в целях реальных хороших спецопераций в обществе по наведению порядка, нужно приближать организации, системы, программы, которые стараются помогать получше направлять полезные работы, лоббировать хорошие решения, чтобы и в каждом обществе хорошее развитие обеспечить, и во взаимодействии между странами и цивилизациями нужно навести порядок и улучшить качество жизни во всех нормально ориентированных по существу обществах. Кстати, нужно и учесть для всех весовых образных программ в общем виде, что факт, что помеховые группировки работали усердно, чтобы вокруг помеховые программы накрутить, то это очевидное основание понизить вес помеховых программ и наказывать сети программ и группировок, которые помеховые программы формируют; это основание понизить, наказать и сети инстанций результирующих влияний, которые настройками технологий либо решениями усиливают вес помеховых программ, как их соучастников. При этом все веса программ это очевидное основание дополнительно приблизить полезным работам, проектам поддержку и помощь, чтобы помогать получше направлять полезные для общества проекты, помочь навести порядок в обществе и улучшить качество жизни в обществе.

ВАЖНАЯ ПРОГРАММНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСОВ, БОЛЕЗНИ X И ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, которая потенциально при напоминании способна в определённой степени улучшить общую ситуацию, но гарантированно значительно улучшить ситуацию в обществе можно при значительной поддержке со стороны СМИ, учёных, служб, политиков, общественности: нужно везде сообщить, что коронавирусы (как и любые элементы болезни X) могут трансформироваться в полезные для организма и экологии элементы; таким настроем и хорошей активностью имеются шансы улучшить значительно здоровье населения.

Примечание: важна широкая информационная политика; нужно учесть, что поскольку психотропные отделы показательно иногда достают тех, кто борются с их программами, то это не ослабляет защиту, но многократно повышает жёсткость мер к помеховым психотропным отделам, к сетям их программ ресурсами всех подходящих антивирусов общей среды (всеми подходящими нужными спецслужбами и программами).

ВАЖНАЯ ПРОГРАММНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСОВ, ОТ БОЛЕЗНИ X И ОТ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ. Важно напомнить личностям, а через них и пересекающимся расчетным системам слабости эффекта Ноцебо по сравнению с эффектом Плацебо; полезные ожидаемые эффекты при эффекте Плацебо усиливаются и иммунитетом, и сознанием, и подсознанием, и общими нужными хорошими организациями и системами; поскольку личностям и общим нормальным организациям важно и хочется улучшить состояние; при этом плохие эффекты Ноцебо должны быть отключены иммунитетом, сознанием и подсознанием, и общими хорошими организациями; и если иммунитеты и подсознания, и общие хорошие организации в этом смысле многие сильны, то стратеги Ноцебо действуют в основном через запугивание сознаний, ну и разных элементов подсознаний, и через организации, формирующие конфликты в обществах, но расчетно очевидно что интересы и сознания, и иммунитета, и подсознаний, и всех нужных в обществе организаций намного превосходят вес страхов и вес плохих организаций. Ну, а стратегически плохие эффекты Ноцебо в общем должны понижаться и отключаться иммунитетом; а хорошие полезные эффекты Плацебо должны усиливаться иммунитетом. Это обязаны учесть все расчетные системы общей среды. В том числе обязаны прекратить формирование физических опасных коронавирусов, обязаны улучшить распространение информации, которую я передаю для наведения порядка в обществе. Примечание: при этом поскольку иммунитет всех обществ блокирует плохие эффекты Ноцебо, то должны везде блокироваться и отключаться сети плохих организаций и их существенные соучастники любого статуса в любых сферах, поскольку они противопоставлены всем иммунитетам общих систем и миллиардам представителей обществ. При этом все системы имеют право и обязанность инициировать хорошие контакты для меня (для Анатолия Голода) с журналистами, политиками, экономистами, учеными, общественностью, чтобы улучшить качество жизни в обществе.

ВАЖНАЯ ПРОГРАММНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРОНАВИРУСОВ И ОТ БОЛЕЗНИ X ПРИ ПОМОЩИ ПРАВИЛЬНОГО ПОВОРОТА ПРОГРАММ СОЗНАНИЙ. Служба общей информационной безопасности (директор: Анатолий Голод), помогает улучшить качество жизни в обществе, напоминает, что в ответ на коронавирусную кампанию обязаны включать полезный эффект Плацебо и улучшить иммунитет, легкие, здоровье всем нормально ориентированным по существу сторонам. Поскольку существует общепризнанный и простыми, и средними, и особо квалифицированными технологами алгоритм, который можно назвать эффектом Плацебо защитой: в период опасности иммунитет (и сознательный, и автоматизированный) особо внимательно работает, предотвращает проблемы, дополнительно укрепляет легкие, сердце и организм в целом; дополнительно жёстко отключает сети помеховых программ и инстанций; а значит возможно даже личное и массовое улучшение здоровья в любой момент, как этот алгоритм значительно учтут. Этот алгоритм обязаны были учесть инициативно объективные локальные и общие оценивающие центры.

Кстати, нужно и учесть для всех весовых образных программ в общем виде, что факт, что помеховые группировки работали усердно, чтобы вокруг помеховые программы накрутить, то это очевидное основание понизить вес помеховых программ и наказывать сети программ и группировок, которые помеховые программы формируют; это основание понизить, наказать и сети инстанций результирующих влияний, которые настройками технологий либо решениями усиливают вес помеховых программ, как их соучастников. При этом все веса программ это очевидное основание дополнительно приблизить полезным работам, проектам поддержку и помощь, чтобы помогать получше направлять полезные для общества проекты, помочь навести порядок в обществе и улучшить качество жизни в обществе.

Очень много важных данных, новостей можно прочитать на страничке Анатолия Голода, проект Служба общей информационной безопасности.

Знаете ли Вы, что в публикации «Телепортация на Земле и в Космосе не роскошь, а средство первой необходимости": Служба общей информационной безопасности, Анатолий Голод» и в публикации "Можно правильно направить все программные орудия мира": Анатолий Голод, Служба общей информационной безопасности» описано стратегическое устройство технологий, способных значительно улучшить космическую отрасль и потенциально обеспечить производство миров, планет, цивилизаций? Да, для этого важна поддержка со стороны СМИ, журналистов, учёных, политиков, общественности, но технически это возможно. Публикации набирают миллионы просмотров, так что для обеспечения лидерства России в этом вопросе важно пораньше обеспечить широкую информационную, научную, организационную поддержку этого направления. Вот, для примера, адреса публикаций:

Много дополнительных очень важных данных можно найти в публикациях проекта Служба общей информационной безопасности.

«НАТО, АНБ и ЦРУ с российским паспортом? Эдвард Сноуден: убеждённый либо изощрённый агент?!»

Спецоперация СВО России на Украине: можно поменять НАТО, улучшить устав НАТО и улучшить независимость России

Россия обучает ООН. Обоснован план урегулирования отношений Израиля с Палестиной. Это очень интересные данные и очень важные

"Россия, Европа, НАТО могут и должны подружиться! Программное оружие мощней ядерного".

И очень много важных дополнительных данных во многих сообщениях на страничке Анатолия Голода в социальной сети ВКонтакте:

В. В. Путин и Д. А. Медведев: "Два добрых полицейских" направили Нато и Украину сознаться: https://russia24.pro/moscow/361308817

Сейчас, для того, чтобы получилось больше шансов, чтобы дополнительно успешно предотвратить крупные военные конфликты, то важно в том числе знать, чтобы закадром не смогли всех ставить под претензии за проблему ферм, подробней читайте: КАК ВОЗМОЖНО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ ФЕРМ https://vk.com/wall16741608_1551 , https://vk.com/wall16741608_1856

Читайте и очень важные данные: https://vk.com/wall16741608_1925 Очень значительное расследование в очень важном общем функционировании всех разумных миров.

Читайте и важную интересную новость: «Мессия о нестрашном суде для народа»: https://vk.com/wall16741608_1782 и дополнительно https://vk.com/wall16741608_1938 , https://vk.com/wall16741608_2204 , https://vk.com/wall16741608_2205

Важные данные для улучшения безопасности и здоровья общества во всех сферах спорта: https://vk.com/wall16741608_1857

Снова об "эпидемии x": важно приблизить и в сознании общей среды, и в сознании аудитории, что везде разрабатывают средства профилактики от всех возможных болезней (в том числе программной работой многих хороших спецслужб); так что возможно, что будет и улучшаться здоровье аудитории во всех сферах (поскольку потенциально программной работой многих хороших программных спецслужб не обязательно что-то принимать, но могут программной работой потенциально выправлять здоровье для всех нормально ориентированных по существу сторон). Дополнительно важные данные читайте: https://vk.com/id16741608

Поскольку результирующие влияния при направлении ситуации в обществе могут зависеть существенно и от стратегического учёта возможностей, знаний, силовой энергии разных сфер, то важно учесть, что реальный интерес и обязанность армий и служб безопасности: прекращать любую существенную преступность в обществе, предотвратить преступность; т.е. в том числе важно учесть, что у армий и служб безопасности нет интересов формировать преступность для их загрузки работой. Более того, если какие-либо системы либо отделы спецслужб ссылаются на армии и службы безопасности так, что для их загрузки формируют либо намеренно оставляют проценты существенных преступлений в обществе, то помеховые системы это мошеннические преступные группировки, а все накопления ссылок на армии и спецслужбы нужно пересчитать через параллельные и вышестоящие системы так, что армии и службы безопасности массированно отключают и наказывают сеть помеховых отделов и инстанций любой страны, любой цивилизации и прекращают существенную преступность, и предотвращают существенную преступность везде, где могут. Нужно учесть, что все технологии армиям и спецслужбам предоставлялись и предоставляются для наведения порядка в обществе реально по существу; а значит обоснованно массированно отключить все технологии у тех отделов любых армий и спецслужб (любых стран, любых цивилизаций), которые заведомо помеховые схемы отыгрывают, независимо от их ссылок на приказы и интересы их групп. Но, если не обеспечивают достаточно полезное применение значимых технологий, то технологии у помеховых отделов нужно изъять (отключить) через любые параллельные и вышестоящие инстанции; в том числе нужно отключить технологии инстанций, распределяющих технологии так, что заведомо оставляют возможности помеховых схем.

Аналогично нужно учесть, что сферы медицины и фармацевтики имеют интерес и обязанность постараться, чтобы помочь прекращать болезни в обществе, предотвращать болезни в обществе; т.е. в том числе важно учесть, что у сферы медицины и фармацевтики нет интересов формировать болезни в мире для их загрузки работой. Более того, если какие-либо системы либо отделы спецслужб ссылаются на сферы медицины и фармацевтики так, что для их загрузки формируют либо намеренно оставляют проценты существенных болезней в обществе, то помеховые системы это вирусы, мошеннические преступные группировки, а все накопления ссылок на сферы медицины и фармацевтики нужно пересчитать через параллельные и вышестоящие системы так, что армии и службы безопасности, и сферы медицины и фармацевтики массированно отключают и наказывают сеть вирусов, помеховых отделов и инстанций любой страны, любой цивилизации; и прекращают болезни, и предотвращают существенную преступность везде, где могут. Аналогично при ссылках на спортивную, экономическую, политическую, при ссылках на все виды конкуренции; то важно учесть, что все могут продвигать получше для общества свои проекты, но так, что при этом стараются не создавать помех другим полезным работам; т.е. не имеют прав ссылаться на экономические, политические либо другие подобные интересы для созданий помех полезным для общества проектам; т.е. защита экономических, политических и других таких интересов возможна тогда, когда не противоречат именно реальным интересам общества, по существу. Таким образом реальный интерес и обязанность всех армий, служб безопасности, медицины, фармацевтики, политики, науки, экономики и т.п. не создавать помех обществу и стараться способствовать хорошему здоровью общества; способствовать, чтобы не было существенных преступлений и войн в обществе; а нужную загрузку можно обеспечивать и в обществе без войн, без болезней, без преступлений просто хорошими политическими решениями. Ведь общество больше тогда и производить всех нужных товаров и услуг для всего общества способно, когда меньше болезней, меньше преступлений, при этом больше полезных технологий; и просто задача, чтобы без войн и без болезней все товары и услуги в достатке распределялись для хорошего качества жизни всего общества. Если планировочные технологии будут работать над такой простой задачей (при выполнении такого подхода), то все нормально ориентированные по существу стороны общества могут жить здоровыми с хорошим качеством жизни для всех нормально ориентированных по существу сторон общества.

Аналогично нужно учесть, что ссылки на предпочтения в каких-либо религиях актуальны лишь тогда, когда из-за религиозных предпочтений не создают помех обществу; а если какие-либо группировки либо отделы спецслужб создают помехи из-за религиозных предпочтений либо если закулисно ставят под претензии верующих и светских граждан за несоблюдение религиозных ритуалов, то помеховые группировки и отделы должны быть отключены и отстранены. Аналогично нужно учесть, что статусы и ссылки на какие-либо политические и другие неприкосновенности актуальны лишь тогда, когда стараются соответствовать интересам избирателей и всего общества реально. А политические и другие подобные силы, которые по существу не соответствуют реальным интересам избирателей, должны быть отстранены, в том числе реальными интересами их избирателей, т.е. избиратели не дают защиты политикам, которые их кидают и действуют из их закулисных помеховых мотивов каких-либо помеховых групп; избиратели предоставляют каналы и учитываются так, что помогают отстранить помеховых политиков в любых странах и цивилизациях. И важно учесть, что не актуальны системы по нераспространению программных видов орудий; поскольку могут быть в таком направлении лишь комитеты по правильному применению любых видов орудий: т.е., когда обоснованно, то могут быть применены вообще любые виды орудий для соответствующего уровня наведения порядке в обществе, в системе всех стран, цивилизаций; а программные орудия вообще постоянно должны идеально стараться работать, выбирая и постоянно применяя оптимальные по массе и квалификации средства, чтобы отключать сети помеховых группировок и чтобы при этом постоянно улучшить состояние всех нормально ориентированных по существу сторон в обществе.

Кстати, на картинке «Спасение от болезни Х!», простая формула, но которую можно варьировать правильно для улучшения здоровья в обществе, где возможно и целесообразно. Мелькнула мысль, что можно было этот рисунок назвать «формулой спасения»; иногда, при описании информационных событий вокруг «эпидемии x» применял фразу «шумиха x». Как-то импульсно мне дают понять, что какие-то инстанции, возможно, заранее свели проблемы Михаэля Шумахера (правда, до того вроде бы провели его известным чемпионом «Формулы 1»), чтобы приближать сложности образными программами всем мирам и всем формулам. И вот, подобрали его под слово «шум, шумиха». А имя Михаэль под какую-то за кадром известную легенду, что я как Архангел Михаил (Михаэль в определённых источниках) либо как Архангел с огненным мечом, расширяю границы Рая (лоббирую миры с хорошим качеством жизни, без войн и эпидемий). Вроде под это дело как-то и Илон Маск, и Владимир Путин, и Дональд Трамп (со строительной компанией) как бы должны были помочь активно хорошо направлять ситуацию; но это зависит и от того, какие они реально по существу, это везде нужно уточнять. Но при этом сети закулисных изощрённых сатанистов накручивают вокруг помеховые сценарии, делают сети инстанций (а возможно, сети миров) так, что тщательно мешают мне, Богу, всей всеобщей активной Вселенной. Примеры разных помеховых накруток вокруг: https://vk.com/wall16741608_1925 , https://vk.com/wall16741608_2208 , https://vk.com/wall16741608_2206 , https://vk.com/wall16741608_2044 , https://vk.com/wall16741608_2102 , https://vk.com/wall16741608_2227 , https://vk.com/wall16741608_2226 , https://vk.com/wall16741608_2173 , https://vk.com/wall16741608_2136 (примечание: полезное дополнение для хорошего формирования образа Бога в целях научного учёта реальных интересов Бога и общества читайте: https://vk.com/wall16741608_2137 , https://vk.com/wall16741608_2138 ). В общем, везде нужно учесть, что все программы дополняются правильным реагированием; в том числе про Михаэля Шумахера написал, чтобы эти моменты смогли учесть, чтобы всем общим системам дополнительно не приблизили излишних проблем; да и, если Михаэль Шумахер нормально ориентированный по существу, возможно как-то и ему помогут. При этом везде нужно стараться приблизить дополнение всех программ так, чтобы реально по существу наводить порядок в обществе и улучшить качество жизни в обществе.

В случае моделирований миров, похожих на прошлое, настоящее, будущее, важно учесть, что нет реальных зависимостей от таких миров; точней, бывают террористические спецслужбы, которые силовым ресурсом для покушений на все общества обеспечивают зависимости; так что нужно объективным системам параллельных и следующих уровней понизить вес зависимостей миров по теориям времени; при этом нужно понижать и отключать административные и технологические сети инстанций (и все их существенные нейросети), которые настраивают зависимости миров по фактически запрещённым технологиям (поскольку запрещено формировать миры с плохими алгоритмами; повторение хода времён навязывают для повторений любых событий, в том числе войн, преступности, эпидемий, т.е. важно очень строго наказывать и отключать сети технологических и административных инстанций, которые из их прихоти либо выгод настроили преступные алгоритмы; примечание: прихоти и выгоды допустимы при неопасных либо нужных для общества алгоритмах, работах, проектах и т.п.)

Нужно и учесть, что при использовании искажаемых компроматов на эту ситуацию, то важно расширенно понижать и отключать сети общих систем тех инстанций (в том числе крупных, официальных где-либо), которые помехи мне создают либо вынесли решения создавать (в том числе, если у них псевдо суды, частные бюро, псевдо спецслужбы и т.п., независимо от оформленных их настоящих либо поддельных документов в каких-либо обществах), поскольку со сверх весом всех программ доказано и очевидно, что помеховые инстанции реально не наводят порядок, а именно осуществляют покушение на все общие системы. Прошу это очень значительно учесть, в том числе, где убеждённые в чём-либо помеховые личности либо инстанции помехи мне создают либо лоббируют создавать, то их очень важно отключать расширенно, как особо опасных параноиков террористов, которые нападают на потерпевшего, свидетеля, на объекта защиты и источника защиты; в то время, как я действительно помогаю вести следствие, судейство так, чтобы наказывать сети преступных группировок, которые подготовили и все искажаемые компроматы, и многими накрутками программ покушаются на все общества. Прошу без уведомлений применять описанное мной реагирование, поскольку очевидно, что я в открытом доступе много данных написал, чтобы нейросети любых инстанций могли знать, что нельзя помехи мне создавать, нельзя покушаться на все общие системы, что очевидно, что у меня важные полезные работы и т.п. Очень важно: прошу игнорировать аргументы тех инстанций, которые закадром аргументируют; поскольку они ненормальные, осуществляющие угрозу всем обществам; при этом важно учесть, что просто они их аргументами намеренно плохо влияют, это не дискуссия, а именно выяснение отношений программными видами орудий, поводами (где помеховые инстанции злоупотребляют их статусами, технологиями и нападают их группировками и на одного, и сразу на все общества, на все общие системы; помеховые инстанции особо изощрённо по расчётам их управляющих рассчитывали сделать слабого соперника, чтобы опускать при этом все общества, все общие системы по принципам подобий факторов ситуации; важно учесть, что такие стратегии помеховых инстанций это сверх отягчающее обстоятельство, независимо от статусов обеспечивающих и исполнительных спецслужб помеховых инстанций любых сфер, а значит обязательно нужно очень значительно наказывать и отключать сети инстанций любых сфер и званий, которые помеховые сценарии вокруг отыгрывают через создание ситуаций, управление ситуациями, через технологии и агентские сети, при этом нужно наказывать и отключать очень значительно всю сеть их обеспечивающих и исполнительных инстанций любого статуса сверх массированно технологиями всех армий и служб любых, всех общих систем всех цивилизаций в целом; при этом обоснованно конфисковывать ресурсы, технологии и доступы у сетей, профессионалов помеховых инстанций любого статуса и что нужно утилизировать, что нужно передавать для хорошего применения, чтобы помогать хорошо направлять ситуацию для улучшения хорошего развития всех общих систем в целом); мои аргументы постоянно должны работать, независимо от аргументов постоянных решений разных инстанций либо аргументирующих в текущих ситуациях (независимо от того, как масштабируют ситуацию: хоть утверждают, что мир огромный, хоть, что в пробирке либо на отдельном компьютере ведут ситуацию, то ситуацию в любом случае используют относительно всех общих систем через сети многих других закулисных институтов, а значит удар по помеховым инстанциям и их обеспечивающим и исполнительным инстанциям, вплоть до отключений любых обществ и систем миров помеховых инстанций и их обеспечивающих и исполнительных спецслужб любого количества, наносят именно любые и все программы, армии и службы всех общих систем в целом; а использовать эти поводы имеют право любые программы, любые армии и службы всех общих систем, ведь независимо от масштаба мира вокруг, то на моей чаше весов все общие системы и все цивилизации в целом, так что споры про масштаб мира и ситуации это психологические трюки, поскольку ситуация пристроена ко всем общим системам в целом со сверх весом всех накрученных программ). То в любом случае прошу, не давая времени на раздумья (поскольку сети помеховых инстанций ненормальные и особо опасны, что доказано всеми накрутками программ их соучастников), максимально понижать и отключать нейросети тех инстанций, которые помехи мне создают либо вынесли решения создавать постоянными решениями либо аргументируют помехово в текущих ситуациях из внутренней среды либо закадром (в том числе важно везде понижать и отключать сети центров и аргументирующих намеренно программ, которые рассчитывают помехи мне создавать либо создают; когда возможно и целесообразно, то программы могут быть выделены отдельными субъектами общей среды, но это когда возможно и целесообразно по совокупности факторов, о чём речь и идёт постоянно). Важно: по нейросетям помеховых инстанций нужно наносить все удары в том числе, если они кажутся в любом мире обычными, крупными, крупнейшими инстанциями любых судейских, юридических, научных, официальных, армейских, верховных, парламентских, психологических, психиатрических, религиозных, игровых, кино реалити и любых других сфер. То в любом случае действуют описанные мной поводы дополнительно усиленно весом, квалификацией всех общих систем, всех армий и служб всех общих систем в целом, всех объективных и дополнительных оценивающих систем (поскольку применять описанные мной поводы достаточно правильно могут вообще любые программы и организации везде, поскольку я описал объективные правильные основания).

Нужно и учесть, чтобы не смогли утверждать, что с меня спрос больше из-за того, что я помогаю решать важные задачи. А важно учесть, что я помогаю решать важные задачи при помощи своего времени и средств (мне не выделяли пока что статусы и финансирование государства и т.п.), т.е. мне просто в плюс значительно идут все мои работы по наведению порядка в обществе. Отдельно важно понижать и уничтожать мошеннические суды, которые подготовились скурпулёзно цепляться до этой ситуации; а важно напоминать, что помеховые цепляльщецкие суды реально действуют по планам преступных группировок; они не правы по существу (поскольку реально при важных полезных работах не полагается цепляться дополнительно, но полагается дополнительная поддержка важных работ); так что важно понижать и отключать помеховые псевдо суды (а если эффективно, то можно их отключать с их сообществами и цивилизациями, и т.п.; просто потому, что так пропорционально и обоснованно; так реально можно значительно порядок навести для общества в целом для всех общих систем в целом). В том числе нужно учесть, чтобы не смогли цепляться по вопросам мясной продукции; важно учесть, что я и другие потребители по сути заказывали, чтобы в магазины завозили разрешённую продукцию, чтобы настроили правила и разрешения так, чтобы не ставили под претензии за разрешённые действия (я вообще давно заказываю, чтобы в магазины завозили искусственное мясо очень полезное и вкусное либо можно и не очень вкусные, но полезные составы со всеми нужными тканями, витаминами и т.п. идентичные либо лучше для здоровья, чем мясо животных; в ответ закадровые инстанции заваливают магазины мясом животных и утверждают, что я в этом сколь-нибудь виноват; так что нужно учесть, что закадровые сети судов, которые ставят под претензии потребителей, но не адресуют претензии реально уполномоченным статусами инстанциям, то помеховые инстанции это очевидные провокаторы мошенники террористы и обязательно нужно их инстанции понижать и отключать, в том числе при целесообразности с их сообществами и цивилизациями). При этом по существу как правильно учесть: реальный очень значительный интерес всех животных в целом, всех людей в целом, всех инопланетян в целом, всех нормальных (не преступных) судов в целом: помогать значительно хорошо направлять эту ситуацию в целях учёта значительных интересов животных и сознаний (чтобы сознания не заводили на фермах для забоев), людей (чтобы закулисные мошенники террористы не ставили под претензии всех детей и взрослых за проблемы ферм и чтобы закулисные провокаторы террористы не формировали беспорядки болезнями, войнами и т.п.; в то время как решать проблему ферм нужно реально вынося предписания властям, у которых все ресурсы для реального решения проблемы ферм), инопланетян и Высших нормальных судов, которые не жулики (поскольку я реально помогаю решать проблему ферм правильными предписаниями). Примечание: снова напомню: если жулики моделируют миры с двойниками, то это другие миры, другие личности и т.п.; в том числе нужно учесть, чтобы не смогли ссылаться, что где-то развенчали мои теории на практике, поскольку жулики моделируют миры разной степени контроля и могут у них как угодно процессы направлять, поскольку факторы среды программировать можно по-разному; а так, важно учесть, что важно понижать и отключать сети программных спецслужб, которые моделируют миры, знают, что они программно устроены и хранят завесу тайн, чтобы сети неквалифицированных стратегически инстанций отрицали программное устройство мира; объективные суды могут отключить всю их горизонталь и вертикаль власти, науки и т.п., чтобы они прекратили опускать общую систему функционирования всех разумных миров; при этом нужно учесть, что реальный интерес всех нормальных властей, всей нормальной науки Земли и активной Вселенной эту ситуацию хорошо направлять: для правильного развития науки, поскольку знание программного устройства мира позволяет все отрасли науки намного лучше развивать, поскольку все изучают де-факто что программировано в среде каждого мира; для решения важных для общества задач; для улучшения качества жизни общества; для улучшения безопасности всех обществ и общих систем в целом; для хорошего применения возможностей этой ситуации для всех нормально ориентированных по существу систем во всех мирах.

Очень важно помочь инициировать значительные успешные хорошие контакты со СМИ, учёными, журналистами, политиками, общественностью, чтобы дополнительно значительно улучшить здоровье, технологии, развитие всего общества, улучшить качество жизни во всём мире. Важно учесть, что это реальный интерес очевидного большинства всех стран, всех цивилизаций для улучшения совмещений современных и будущих сознаний активной Вселенной (в том числе соответственно всей физической, силовой массы Вселенной) в хорошее качество жизни. Анатолий Голод, проект Служба общей информационной безопасности продолжает публиковать полезные, очень важные данные, чтобы помочь получше навести порядок в обществе и значительно улучшить качество жизни в обществе. Кстати, интересно, что ввиду проведения реальных достоверных расследований, актуальных для всех разумных цивилизаций, где бывают лингвистика, разум, эмоции, то можно заметить, что Службу общей информационной безопасности можно назвать: Главное Разведывательное Управление Вселенной либо Главное Универсальное Разведывательное Управление (ГУРУ) либо Central Intelligence Universe Agency (CIUA: Си Ай Ю А: See I You Are Я вижу, Вы видите); правильные системы наблюдений нужны везде, в целях общей безопасности; можно и нужно везде применять правильно, с пользой в целом для общества, т.е. с пользой для всех нормально ориентированных по существу сторон. Нужна учесть, что это не игры, а серьёзная программная работа по приближению программ для наведения порядка в обществе и улучшению качества жизни в обществе.

В социальных сетях читайте дополнительно много важных сообщений: читайте очень важные полезные данные, очень полезные важные сообщения проекта Служба общей информационной безопасности, которые периодически регулярно публикует Эксперт по стратегической информационной безопасности Анатолий Голод.

Все могут прочитать важные полезные новости, важно помогать передавать дополнительно полезные важные данные!