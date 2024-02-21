Tesla в Германии: местные жители голосуют против планов по расширению завода

Местные жители, живущие рядом с местом расположения крупного немецкого завода Tesla в Грюнхайде, проголосовали против планов по расширению предприятия в ходе необязывающего общественного опроса, проведенного местными властями.

Участие было высоким по стандартам таких полуофициальных консультаций с гражданами. Было 3499 голосов против и 1882 за, что соответствует явке около 70% в небольшом поселении к востоку от Берлина, довольно близко к границе с Польшей.

Результаты были обнародованы поздно вечером во вторник местной администрацией.

Завод Tesla производит электромобили, которые рассматривались как решение проблемы выбросов углерода традиционными видами транспорта, но с момента постройки завод подвергался критике со стороны экологических групп.