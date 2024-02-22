Израиль перехватил предполагаемую атаку хуситов на Эйлат

Израильские военные заявляют, что их система противоракетной обороны Arrow «успешно перехватила запуск, который был обнаружен в районе Красного моря» недалеко от портового города Эйлат.

Хотя ни одна группировка до сих пор не взяла на себя ответственность за нападение, Эйлат в прошлом был объектом воздушных атак со стороны йеменских хуситов, которые заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами на фоне войны Израиля против исламистской боевой группировки ХАМАС в Сектор Газа.

Заявление прозвучало после того, как рано утром в четверг в Эйлате прозвучали сирены, а в Интернете были опубликованы видеоролики, на которых видно, как цель перехватывается в небе над городом.