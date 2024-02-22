На Западном Берегу боевики убили нескольких израильтян

Трое боевиков обстреляли несколько автомобилей возле еврейского поселения на Западном Берегу, убив одного израильтянина и ранив по меньшей мере восемь человек, сообщила в четверг израильская полиция, назвав инцидент "террористической атакой".

Насилие на Западном Берегу резко возросло на фоне войны между Израилем и исламистской группировкой Хамас в секторе Газа, сопровождавшейся частыми нападениями палестинцев на израильтян и рейдами израильских военных. Израильские военные часто проводят рейды в районах, где, по их словам, действуют вооруженные группировки на Западном Берегу.