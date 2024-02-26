ЦАХАЛ предлагает эвакуировать мирное население из сектора Газа

Израильская армия представила план эвакуации мирного населения из сектора Газа, сообщила в понедельник канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

«[Израильская армия] представила военному кабинету план эвакуации населения из районов боевых действий в секторе Газа, а также предстоящий оперативный план», – говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что военный кабинет утвердил план безопасной доставки гуманитарной помощи на осажденную территорию.

Более подробная информация, в том числе о том, куда направятся эвакуированные гражданские лица, не предоставлена.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся резко критикуемых планов нового военного наступления в самом южном городе сектора Газа Рафах, где около 1,4 миллиона палестинцев искали убежища от боевых действий.