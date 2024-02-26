Кардиолог Лесли Чо: красное вино не защищает от заболеваний сердца

Кардиолог Лесли Чо заявила, что красное вино не обладает защитными свойствами от заболеваний сердца.

В своем заявлении он, отметил, что многие ранее проведенные исследования указывали на потенциальные пользы умеренного употребления красного вина для сердечно-сосудистой системы, однако более недавние исследования привели к выводу, что эти пользы могут быть значительно преувеличены.

Это заявление, вероятно, вызовет обсуждение в медицинском сообществе и среди людей, интересующихся здоровым образом жизни.