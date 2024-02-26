Самый богатый человек Китая Цзун Цинхоу умер в возрасте 79 лет

Цзун Цинхоу, известный китайский бизнес-магнат с историей «из грязи в князи», умер в воскресенье в возрасте 79 лет после того, как «лечение болезни оказалось неэффективным», сообщила его компания.

В 1987 году Цзун основал конгломерат Wahaha, чью бутилированную воду, безалкогольные напитки, чай и другую продукцию можно найти в торговых точках по всему Китаю.

В 2010 году он был назван журналом Forbes самым богатым человеком Китая с состоянием в 8 миллиардов долларов (7,4 миллиарда евро).

Цзун не занимался бизнесом, пока ему не исполнилось 40 лет, когда он начал продавать безалкогольные напитки детям.

Сообщается, что в то время ему было так тяжело, что ему пришлось ночевать под мостом в Пекине, так как он не мог найти денег на гостиницу.

Однако конгломерат Wahaha, который он затем основал, процветал, и сейчас в нем работают более 30 000 человек.

В прошлом году Forbes оценил его как 53-го богатейшего человека в Китае с состоянием в 5,9 миллиарда долларов.