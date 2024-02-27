Кадровые изменения «Лидеров»: новые назначения в руководстве территориального банка ПАО «Сбербанк»

К команде корпорации в роли Советника вице-президента-председателя Волго-Вятского банка присоединилась Колтунова Ксения. Ксения имеет большой опыт в области взаимодействия с органами власти, корпорациями ТОП-100 РФ и деловыми сообществами. Является действующим членом совета по развитию цифровой экономики при Государственной Думе ФС РФ.

За три года работы в Агентстве стратегических инициатив под руководством Ксении было реализовано более 20 проектов в блоке предпринимательства и инновационного развития, привлечено 15 новых партнеров федерального корпоративного пула к экспертному и ресурсному сотрудничеству, запущен трек акселерации для 200 стартап-команд. Ксения сформировала более 15 комплексных партнерских проектов взаимодействия с ТОП корпорациями России, реализуя стратегические сессии на темы инноваций и технологического развития на уровне ключевых управленцев и лидеров бизнеса, власти и деловых сообществ.

В 2023 году Ксения была привлечена Российским Обществом «Знание» как федеральный эксперт по темам «Цифровая гигиена» и «Умные технологии городов», а также стала финалистом V Конкурса управленцев «Лидеры России». На новом месте работы Ксении также предстоит максимально задействовать накопленный опыт и раскрыть лидерские способности для достижения амбициозных целей совместно с корпоративной командой.