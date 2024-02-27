Пакт между Сомали и Турцией разжигает морскую ссору с Эфиопией

Турция и Сомали на прошлой неделе подписали важное соглашение об оборонном и экономическом сотрудничестве.

В соответствии с 10-летним договором Турция поможет защитить протяженную береговую линию Сомали, а также восстановить военно-морские силы хрупкой страны Африканского Рога.

«Мы поможем Сомали развить ее потенциал и возможности по борьбе с незаконной и нерегулярной деятельностью в ее территориальных водах», - заявил представитель Министерства обороны Турции на условиях анонимности.

«Благодаря этому соглашению Турция будет способствовать восстановлению природных ресурсов в пределах морских границ Сомали», — сказал Юнус Турхан, аналитик по турецко-африканским отношениям в Университете Хаджи Байрам Вели в Анкаре.

Правительство Сомали надеется, что соглашение укрепит его способность бороться с такими угрозами, как пиратство и терроризм, а также, что более конкретно, с «иностранным вмешательством».

Некоторые эксперты думают иначе.

«Новое соглашение означает, что тот тип контроля, который Турция будет иметь в Сомали, стал экспансивным и неограниченным... Это порождает много разногласий», - сказал Мохамед Гаас, аналитик, возглавляющий Институт исследований мира Раада, аналитический центр в Могадишо, Сомали.