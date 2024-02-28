Польские фермеры протестуют против украинского импорта и политики ЕС

Во вторник тысячи фермеров прошли маршем в столице Польши в знак протеста против сельскохозяйственной политики Европейского Союза и импорта дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины.

Фермеры и их сторонники трубили в рожки и жгли дымовые шашки бело-красного цвета национального флага возле польского парламента в Варшаве перед маршем к офису премьер-министра Дональда Туска.

По оценкам мэрии Варшавы, в мероприятии приняли участие 10 000 человек. Участники, в основном мужчины, несли плакаты с надписями: «Мы, фермеры и свободные поляки, говорим авм: остановите это безумие» и «Наше государство, наша еда».

Они также хотят запретить импорт украинского зерна и поставки других продуктов с Украины.

В отличие от предыдущих протестов, в демонстрации не было допущено ни тракторов, ни сельскохозяйственной техники.