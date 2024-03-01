Германия: забастовка общественного транспорта в самом разгаре

Общественный транспорт Германии практически не работал в пятницу на фоне второго раунда забастовок в этом секторе, вызванных профсоюзом Verdi.

Ключевым моментом трудового спора является сокращение еженедельной продолжительности рабочего времени для вахтовых работников.

Профсоюз заявил, что его переговоры по контрактам с работниками общественного транспорта зашли в тупик, поскольку он добивается сокращения рабочего времени и увеличения количества отпусков.

Верди призвал к остановке работы автобусов и поездов в 14 из 16 федеральных земель Германии, включая Берлин, Северный Рейн-Вестфалию, Баден-Вюртемберг, Гессен и Гамбург.

Автобусы, трамваи и метро стояли пустыми по всей стране, когда забастовка вступила в силу.