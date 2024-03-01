Олаф Шольц посетил Саксонию

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к большей сплоченности общества во время визита в Дрезден в четверг. За поездкой немецкого лидера пристально следили в преддверии сентябрьских государственных выборов в Саксонии, которые грозят привести, возможно, к лучшему результату крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на крупных выборах.

Шольц провел встречу с представителями общественности в стиле ратуши, на которой затронул некоторые из наиболее спорных тем в стране.

Шольц заявил, что рост крайне правой партии АдГ является серьезной проблемой. По его словам, социальные сети принесли много пользы, но распространение необоснованных слухов является проблемой. По словам Шольца, важно создать больше возможностей для диалога.

Он также заявил, что о поставках Киеву ракет большой дальности Taurus немецкого производства не может быть и речи , заявив, что важно предотвратить любой потенциальный риск эскалации напряженности между Россией и НАТО на Украине.