Посол Китая в Женеве призвал к немедленному прекращению огня в секторе Газа

Постоянный представитель Китая при отделении ООН в Женеве и других международных организациях в Швейцарии Чэнь Сюй в четверг подтвердил призыв Китая к немедленному прекращению огня в секторе Газа.

Поскольку сектор Газа сталкивается с беспрецедентным гуманитарным кризисом, немедленное прекращение огня является насущным требованием мирового сообщества и фундаментальной необходимостью для достижения мира, заявил Чэнь, развивая позицию Китая по ситуации между Палестиной и Израилем на 55-й сессии Совбеза. Совет ООН по правам человека.

Китай призывает Израиль предоставить гуманитарным организациям ресурсы, необходимые для проведения спасательных операций в Газе, а также должным образом обеспечить соблюдение временных мер и директив Международного Суда, сказал Чэнь.

Чэнь подчеркнул, что Китай всегда твердо поддерживал справедливое дело палестинского народа по восстановлению своих законных национальных прав и решительно выступал против принудительного перемещения палестинского народа и оккупации палестинской территории.