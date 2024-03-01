Вадим Петров: в послании Федеральному собранию президент России обратил особое внимание на значение сохранения кадрового потенциала в гидрометеорологической и экологических отраслях

Президент России Владимир Путин 29 февраля выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. В нем глава государства традиционно дал оценку положению дел в стране, а также определил главные направления внутренней и внешней политики России.

«Каждое Послание Федеральному Собранию – это прежде всего взгляд в будущее, - отметил Владимир Путин. - И сегодня речь пойдёт не только о наших ближайших планах, но и о стратегических задачах, о тех вопросах, решение которых считаю принципиально важным для уверенного, долгосрочного развития страны».

«В сегодняшнем Послании Федеральному Собранию Президент России традиционно обратил особое внимание на человеческие ресурсы и особенно, что важно для меня и десятков тысяч специалистов - на значение сохранение кадрового потенциала в гидрометеорологической и экологических отраслях. Отдельным решением он предложил повысить зарплаты специалистов, которые работают в лесном хозяйстве, области метеорологии, охраны окружающей среды. Это предельно важно для устойчивого развития всех направлений» - подчеркивает статс-секретарь Экологической палаты России,

Председатель Общественного совета при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Вадим Петров.

"Ну и отдельным решением предлагаю повысить зарплаты специалистов, которые трудятся в лесном хозяйстве, в сфере метеорологии, охраны окружающей среды, то есть, занимаются важнейшими вопросами экологического благополучия. Ну, надо честно сказать, что здесь у людей вопросы, которые они решают, очень важные, а доходы у них очень скромные» - подчеркнул сегодня в своем Послания Владимира Путин.

«Напомню, что в апреле 2023 года Общественной палатой Российской Федерации по инициативе Комиссии Общественной палаты по экологии и охране окружающей среды совместно с Общественным советом при Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды мы впервые провели круглый стол на тему «Как сохранить кадровый потенциал в гидрометеорологической отрасли в условиях санкций?». - говорит Вадим Петров. - В современных условиях как изменения климата так и в сложившихся геополитических условиях отечественная гидрометеорологическая служба и экологические отрасли приобретают еще большее значение для национальной безопасности страны и отраслей экономики с учетом необходимости обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны, а также поддержания ее промышленного и технологического суверенитета при переходе к устойчивому развитию».

Ранее, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина Елена Шаройкина высоко оценила внимание главы государства к зарплатам сотрудников лесного хозяйства, метеорологии и охраны окружающей среды. «Решение о повышении зарплат сотрудникам этой сферы - это своего рода прорыв в зону справедливости и здравого смысла. - говорит Путина Елена Шаройкина. - Удивительно, что президент вникает во все подробности этой проблемы. Мы в ОП РФ проводили даже отдельное заседание по проблеме зарплат в Росгидромете, где она меньше прожиточного минимума, а людям приходится брать по две-три ставки. При этом средний возраст сотрудников - 60 лет. Неоднократно мы говорили и о необходимости повышения зарплат лесничих. Мы не можем сохранить наши уникальные леса, если у их охраны будет такая мизерная зарплата». Оценивая фактическое состояние дел в подведомственных Федеральной службе по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) организациях, эксперты сформулировали проблемы сохранения кадрового потенциала Росгидромета и выработали предложения, направленные на комплексное решение указанных проблем в условиях санкционного давления, в том числе необходимости повышения размера оплаты труда специалистам отрасли. Полный текст утвержденных рекомендаций доступен на сайте ОП РФ.