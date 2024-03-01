Выбросы CO2 достигли рекордного уровня в 2023 году

Выбросы углекислого газа, связанные с энергетикой, достигли рекордного уровня в 2023 году, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) в пятницу.

Анализ МЭА показал, что в 2023 году он вырос на 410 млн тонн, или на 1,1%, до 37,4 млрд тонн.

«Выбросы CO2 не только не сокращаются быстро, как это требуется для достижения глобальных климатических целей, изложенных в Парижском соглашении, но и достигли нового рекордного уровня», — заявили в МЭА.

Тем не менее, базирующийся в Париже надзорный орган также обнаружил, что чистая энергия, включая энергию ветра и солнца, а также электромобили, помогла компенсировать воздействие продолжающегося сжигания угля и роста нефти, который в 2022 году составил 1,3% .