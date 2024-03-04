Чемезов: танк Т-14 «Армата» не используется ВС РФ в СВО из-за высокой стоимости

Отсутствие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) новейшего российского танка Т-14 «Армата» объяснил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Он подчеркнул, что эта машина намного превосходит существующие танки по своим характеристикам, однако на СВО использоваться не будет.

Чемезов пояснил, что Т-14 слишком дорогой, из-за чего Российской армии проще приобрести более дешевые варианты. При этом он уточнил, что Т-14 стоит на вооружении в армии страны.

«Армата», она, в общем-то, дороговата. По своему функционалу, она, конечно, намного превосходит существующие танки, но слишком дорогая, поэтому ее сейчас армия вряд ли будет использовать