Китайские компании быстрыми темпами выходят на глобальный рынок

Выходя на глобальный уровень, китайские компании открывают офлайн-магазины за рубежом и доносят философию своего бренда до зарубежных потребителей, вместо того, чтобы просто продавать продукцию, произведенную в Китае, на зарубежных рынках.

Они выбирают локации для своих магазинов после проведения глубокого исследования рынка и с учетом особенностей своих брендов.

Модный китайский бренд игрушек Pop Mart 9 февраля открыл свой третий офлайн-магазин в Таиланде. После открытия своего первого офлайн-магазина в Таиланде в сентябре 2023 года Pop Mart за последние полгода быстро расширил свое присутствие на международном рынке.

Помимо Таиланда, Pop Mart уже открыл магазины почти в 20 странах, включая Сингапур, Южную Корею, Францию ​​и Австралию, и продолжает выходить на новые рынки.