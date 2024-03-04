Станислав Бартникас: «У каждого из людей есть природное место силы, моя задача передать эту силу через фотографию, наполнив ее энергией Творца»

Различные исследования в области физики подтверждают существование энергетических полей во всем, что нас окружает. Некоторые люди могут не верить в это или пытаются найти объяснение, в то время как другие, включая физиков, уже давно изучают эту тему. Квантовая запутанность и связи между микрочастицами - не просто теории. Энергия присутствует во всем, и это фундаментальный аспект функционирования окружающего нас мира.

На тонком плане все предметы связаны друг с другом, независимо от их природы.

Аэрофотограф Станислав Бартникас рассказал о том, как можно получить и ощутить силу планеты через энергетический заряд фотоснимков. Несколько лет назад, занимаясь своей профессиональной деятельностью, Станислав открыл в себе способность чувствовать квантовую энергию природных мест, над которыми он проводил фотосессии.

В какой-то момент я осознал, что мое тело представляет собой энергоструктуру, через меня проходит и усиливается квантовая энергия Творца. Я стал ощущать явный внутренний отклик, когда следует нажать кнопку затвора и сделать снимок, хотя я этого не осознаю умом. Таким образом, на матрице фотоаппарата остается энергия конкретного природного места.

Станислав называет свои работы фотопорталами, поскольку они сохраняют энергетическую связь с местами силы. Таким образом, люди могут соединяться с этими местами через его работы, даже не покидая своих домов. Энергия, которую несут фотоработы Станислава, позволяет заряжаться и проводить время в медитации, взаимодействуя с окружающим миром.

Энергия земли представляет собой проявление божественной силы, которая несет любовь и связывает человека с высшими измерениями. Когда люди вступают в контакт с этой энергией, они также соединяется со своей духовной сущностью, ощущая себя связующим звеном между земной энергией и творцом.

Когда человек взаимодействует с работами Станислава, он становится “точкой сборки”, где переплетаются энергии планеты и человека. Это позволяет ему почувствовать себя соединенным с чем-то большим, осознать свою божественную сущность на уровне ощущений. Конечно, полнота подобного опыта может зависеть от ментальных и социальных установок, но чувствительные люди проживают его очень ярко.

Многие, кто видел фотопорталы Станислава, рассказывали, что они испытывают сильные эмоции, порой слезы, порой радость, вибрации в теле, ощущение мурашек.

У меня был опыт, когда я проводил небольшую медитацию в Инстаграме*, и после этого люди писали мне, что они чувствовали реальные вибрации в теле, словно кто-то работал с их позвоночником, и все становилось на свои места. Я даже хочу исследовать эту тему, и если все пойдет по плану, будет собрана группа ученых или экспериментаторов, которые займутся изучением этого явления с научной точки зрения.

На одной выставке в Нью-Йорке Станислав провел эксперимент с посетителями, предложив им подержать руки рядом с фотоработами. Результат был удивительным: многие ощущали вибрацию или мурашки. А одна девушка даже испугалась, когда ее пальцы начали сильно двигаться и дрожать от контакта с работой. Станислав пояснил, что это связано с высшими энергетическими кодами, которые передаются через такие прикосновения.

В целом, опыт показывает, что энергии, которые мы передаем друг другу, могут изменить нас и дать новое понимание о себе.

Я могу считывать информацию с уже готовых фотопорталов, чтобы узнать, какие именно энергии проявлены в той или иной работе. Как правило, там не бавает энергий для денег или отношений. Их влияние распространяется более широко - на соединение человека со своей истинной природой. А после этого налаживаются и основные сферы жизни, приобретая гармонию.

Станислав планирует проводить персональные вылеты в места силы и делать там фотографии для конкретных людей. Это было бы полезно тем, кто имеет влияние на уровне стран и континентов. Сам процесс будет начинаться с поиска места силы, которое, через эксклюзивный фотопортал, станет источником энергии на всю жизнь. Экспедиция и персональная работа приведет к серезным энергетическим изменениям у человека.

В марте я планирую проводить медитации на Ютубе. Человек будет слушать мой голос, смотреть на одну из фотографий, и мы вместе отправимся в путешествие по этому месту силы, взаимодействуя с его энергией.

Работа с человеком, его энергетикой и состоянием, окажет влияние на его настоящую и будущую жизнь. Ведь энергии Планеты имеют по-настоящему целительный эффект.

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