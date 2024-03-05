Александра Тищенко, бывший кандидат на пост президента РФ, в своем заявлении указала на одну из значительных ошибок в истории страны - привязку к образовательным стандартам Европы. Как сообщила Тищенко, реформы в образовании замедлили прогресс России на два десятилетия, и началом глобальных изменений можно считать внедрение Болонской системы. В условиях политической и идеологической борьбы между Россией и западными странами, сохранение национальной идентичности, включая образование, становится особенно важным для государства.

В культуре Европы стали символом интеграции не только реформы, но и принятие Болонской системы образования в РФ в 2003 году. После 20 лет это решение вызвало немало критики, доказав свою неэффективность и непрактичность.

29 февраля: новая отправная точка в реформации системы образования



Владимир Путин в своем ежегодном послании 29 февраля подчеркнул важность укрепления социальной базы путем развития общественных сфер и поддержки семейных ценностей. Параллельно возникает вопрос о том, почему нынешний президент не принял решения отменить Единый Государственный Экзамен и вернуться к более ранним стандартам образования до 2003 года. На сегодняшний день большинство родителей и их детей активно высказывают недовольство текущей системой, указывая на ряд проблем и недочетов, связанных с ней. Оценка знаний через тестирование ограничивает индивидуальные качества учащихся, ограничивая их в рамках ненужных европейских стандартов.

Исторические предпосылки принятия Болонской системы



Россия, принимая Болонскую декларацию, подтвердила свою важность в европейском контексте, выражающуюся в общих целях и взглядах на образование. Новые стандарты образования были внедрены на практике, превращая образовательную систему в многоуровневую. Эти изменения должны были улучшить мировую конкурентоспособность российского общества.

Существует значительное количество отрицательных последствий, связанных с внедрением реформ в области образования:

• Расширение спектра образовательных программ и введение новых степеней, согласно международной системе PhD, привели к потере уникальности российской образовательной системы, основы которой были заложены еще в советский период.

• Хотя реформы позволили укрепить позиции российского образования за рубежом и увеличить мобильность студентов, изменения в системе образования привели к упрощению некоторых учебных программ, что снизило качество образования и уровень подготовки будущих специалистов.

• Благодаря дистанционным образовательным программам, жители отдаленных и малонаселенных районов теперь имеют возможность получить высшее образование. Многие считают, что эффективность такого обучения остается под вопросом и подвергается критике, в то время как для некоторых областей науки традиционная форма образования остается предпочтительной.

Важность интеграции в Болонскую систему исключительно высока, так как это обеспечивает признание российских специалистов за границей, оценку их квалификации и увеличение их мобильности. Однако за прошедшие два десятилетия российское образование лишилось своей уникальной национальной специфики. Области, в которых специалисты с профильным образованием ранее считались сильными именно в России, потеряли свои особенности.

Прошедший период реформ свидетельствует о необходимости достижения баланса между уникальной национальной системой образования и мировыми стандартами. На основе накопленного опыта возникает возможность пересмотра многих существующих аспектов, корректировки развития образовательной сферы и эффективного устранения недостатков.

Актуальные проблемы



Россия в последние десятилетия столкнулась с серьезными вызовами в области образования из-за внедрения европейских стандартов. Она лишилась своего уникального метода обучения, который сложился за многие годы. Возможности для развития национальной системы были упущены из-за стремления к западным инновациям и безоговорочному следованию реформам. Страна потеряла два десятилетия в развитии из-за этого.

Принятие Болонских реформ привело к нескольким негативным последствиям:

Повышение требований к образованию означает, что для признания образовательной программы необходимо пройти сертификацию и аккредитацию. Это привело к увеличению бюрократической нагрузки в учебных заведениях, хотя формально стандарты образования выросли.

Уровень базового образования в России снизился, так как образовательные программы для бакалавриата стали включать меньше базовых дисциплин, необходимых для специалистов.

Многие студенты выбрали обучение за границей, завершив его с двойными дипломами. Реформы привели к массовому оттоку умов, страна столкнулась с дефицитом специалистов в различных сферах. Образовательные программы, проводимые на западе, стали предпочтительными, и результатом стало появление высококвалифицированных кадров на Западе.

О бюрократических принципах ЕГЭ

В 2003 году было введено важное новшество - новый общий стандарт для поступления в ВУЗ, который заключался в проведении ЕГЭ. Все абитуриенты должны были иметь равные возможности для поступления, независимо от их места жительства, социального положения и других факторов, благодаря новой форме проверки знаний. Однако, ЕГЭ негативно повлиял на уровень подготовки многих школьников и привел к возникновению новых проблем в области психологии.

Негативные последствия введения единого экзамена следующие:

1. Снижение качества образования произошло из-за того, что школы сосредоточились на подготовке к ЕГЭ. Теперь вместо глубокого изучения предметов ученики просто тренируются на типичных заданиях и тестах. Обучение стало менее увлекательным и потеряло свою индивидуальность.

2. Недавние изменения в требованиях к экзаменам создали огромное давление на психику школьников. Это привело к учащемуся уровню стресса и тревожности, что отразилось на общем психическом состоянии выпускников. Количество детей, страдающих от депрессии, обсессивно-компульсивных расстройств и психосоматических проблем, заметно увеличилось, а статистика по самоубийствам среди школьников стремительно возросла.

3. В современном обществе возросло неравенство в получении качественного образования. Разделение учеников на социальные группы усилилось из-за появления платных подготовительных курсов, необходимости обращаться к услугам репетиторов и дополнительных образовательных учреждений. Без дополнительных материальных затрат стало сложно обеспечить качественную подготовку к ЕГЭ.

4. Возросло количество случаев коррупции в процессе сдачи экзаменов из-за продажи правильных ответов. Оценка знаний учащихся стала нечестной и сомнительной из-за массового списывания, что подрывает эффективность проверки знаний в нынешнем формате. Проведение экзаменов стало сопряжено с частыми инцидентами, подтверждающими эту проблему.

Перспективы решения проблемы



В условиях сложившейся ситуации, когда Россия находится в активном противостоянии с западными странами как в геополитической, так и в идеологической сферах, необходимость корректировки принципов образования становится более явной. Каждый год президенту поступает огромное количество официальных писем, в которых просят принять меры по изменению существующей системы образования.

«В 2023 году я участвовала в предвыборной программе и баллотировалась на пост президента, ключевыми аспектами моей предвыборной программы были корректировки, направленные на повышение эффективности образовательной сферы.

29 февраля текущего года я провела собственную пресс-конференцию в Москве, на которой обозначила основные проблемы Болонской системы, ее негативное влияние на образование в России» – пояснила Александра Тищенко.

По мнению Тищенко, реформы в образовательной сфере должны стать одним из ключевых направлений работы для кандидатов, претендующих на пост президента в 2024 году.