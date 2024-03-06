Мошенники кидают на деньги через "тестирование сети" с криптовалютами

Добрый день! Хотим рассказать нашим читателям и поделиться горьким опытом, как одна из наших читательниц (назовем ее Мария, имя изменено) попала на криптомошенников, которые нашли ее через Инстаграм*. Суть данного мошенничества состояла в том, что они пригласили Марию принять участие в покупке и продаже криптовалюты WAXP и EOS (предположительно с другими жертвами они могли использовать и иные монеты!). Изначально предложили пройти "тестирование сети" на небольшие суммы ввода, предоставив все инструкции и даже адреса для проведения операций: testneteos12 и testnetwax14.

ВНИМАНИЕ АККАУНТЫ МОШЕННИКОВ:

www.instagram.com/_zolotoy._

www.instagram.com/_zolotoy._rezerv

Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ



Телеграм:

@Serg_frolCC

@Eugene_222

@Unifeidfield

Фото / скриншоты аккаунтов мошенников

Сначала мы работали в Bybit , потом он попросили установить KuCoin биржу, так как там лимиты больше и попросили завести ещё пару кошельков, чтобы во время теста за час успеть прогонять между кошельками деньги и тестить = больше зарабатывать, так как вознаграждение приходит, только если работа ведется с разных аккаунтов!

Мошенники ловко заманивают свою жертву, обещая 3-4% прибыли от инвестиций и оправдывая этот процент «нагрузкой на сеть разработчиков». Потерпевшая Мария последовательно отправляла им небольшие суммы, которые они же возвращали ей поначалу, а затем переводили обещанное вознаграждение в виде 3%. Все было гладко! Они умело убеждали ее увеличивать сумму вложений в течение недели. Постоянно спрашивали, сколько она планирует вложить по максимуму (чем больше, тем лучше).

Когда Мария в итоге отправила им крупную сумму, началось настоящее мошенничество: они утверждали, что доступ к тесту открывается после достижения определенного порога суммы и надо доплатить для вывода, далее переводили на общение с другим лицом. Тут в дело вступал второй мошенник, требуя написать в службу поддержки по фиктивному адресу.

Я их попросила скинуть скриншоты тех, кто проводил уже двойную сумму и деньги им вернулись , но эти скриншоты, как выяснилось позже, оказались фотошопом!

Контактная почта support@eos-info.net оказалась довольно оперативной, поскольку Мария сразу получила ответ, в котором было написано, что при тестировании возникла ситуация, когда были необходимы определенные суммы для входа и надо еще доплатить столько же, чтобы вывести обратно. После запроса о дополнительном взносе до указанной суммы, обещали вернуть активы с процентом.

Играли «типа хороший – плохой», Евгений @Eugene_222 вел, а Сергей @Serg_frolCC якобы помогал решить вопрос, подбивая на то, чтобы ещё загрузили денег , чтобы вернуть активы с процентами. У мошенников также есть аккаунт в Телеграм @Unifeidfield

Затем поступал звонок с предложением добавить практически такую же сумму, утверждая, что это единственный способ вывести активы. Мошенники усиливали давление, утверждая, что стоит действовать быстро, так как стоимость монет растет, и завтра требуемая сумма может быть еще выше. В случае невыполнения требований теста (отказа от перевода большей суммы), деньги уходят разработчикам.

Тем, кто сразу осознал, что деньги они свои не увидят, возможно воздержались от оплаты дополнительной суммы мошенникам, но Мария, будучи добрым и порядочным человеком, сделала все по инструкции мошенников и потеряла огромную сумму денег.

Только после того, как я потеряла деньги, я разобралась, как все это работает. До этого не пришло в голову просто загуглить информацию. Конечно я сама виновата, ведь решила сразу вложиться в надежде заработать быстро. Но как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

У мошенников также есть много клонов в Telegram

Призываем вас оставаться начеку и не поддаваться уловкам мошенников, включая тех, кто обещает огромные проценты за операции с криптовалютой. Важно помнить, что криптовалюта и ее кошельки сложно трассировать и контролировать, что делает их привлекательной мишенью для мошенников, стремящихся выманить деньги. Будьте бдительны и избегайте возможных ошибок!

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ