Мошенники кидают на деньги через "тестирование сети" с криптовалютами

От
Алексей Иванченко
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Добрый день! Хотим рассказать нашим читателям и поделиться горьким опытом, как одна из наших читательниц (назовем ее Мария, имя изменено) попала на криптомошенников, которые нашли ее через Инстаграм*. Суть данного мошенничества состояла в том, что они пригласили Марию принять участие в покупке и продаже криптовалюты WAXP и EOS (предположительно с другими жертвами они могли использовать и иные монеты!). Изначально предложили пройти "тестирование сети" на небольшие суммы ввода, предоставив все инструкции и даже адреса для проведения операций: testneteos12 и testnetwax14.

ВНИМАНИЕ АККАУНТЫ МОШЕННИКОВ:

www.instagram.com/_zolotoy._
www.instagram.com/_zolotoy._rezerv

Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ

Телеграм:

@Serg_frolCC
@Eugene_222
@Unifeidfield

Фото / скриншоты аккаунтов мошенников

Мошеннический аккаунт

 

Мошеннический аккаунт

Сначала мы работали в Bybit , потом он попросили установить KuCoin биржу, так как там лимиты больше и попросили завести ещё пару кошельков, чтобы во время теста за час успеть прогонять между кошельками деньги и тестить = больше зарабатывать, так как вознаграждение приходит, только если работа ведется с разных аккаунтов!

Мошенники ловко заманивают свою жертву, обещая 3-4% прибыли от инвестиций и оправдывая этот процент «нагрузкой на сеть разработчиков».  Потерпевшая Мария последовательно отправляла им небольшие суммы, которые они же возвращали ей поначалу, а затем переводили обещанное вознаграждение в виде 3%. Все было гладко! Они умело убеждали ее увеличивать сумму вложений в течение недели. Постоянно спрашивали, сколько она планирует вложить по максимуму (чем больше, тем лучше).

Когда Мария в итоге отправила им крупную сумму, началось настоящее мошенничество: они утверждали, что доступ к тесту открывается после достижения определенного порога суммы и надо доплатить для вывода, далее переводили на общение с другим лицом. Тут в дело вступал второй мошенник, требуя написать в службу поддержки по фиктивному адресу.

Я их попросила скинуть скриншоты тех, кто проводил уже двойную сумму и деньги им вернулись , но эти скриншоты, как выяснилось позже, оказались фотошопом!

Контактная почта support@eos-info.net оказалась довольно оперативной, поскольку Мария сразу получила ответ, в котором было написано, что при тестировании возникла ситуация, когда были необходимы определенные суммы для входа и надо еще доплатить столько же, чтобы вывести обратно. После запроса о дополнительном взносе до указанной суммы, обещали вернуть активы с процентом.

Играли «типа хороший – плохой», Евгений @Eugene_222 вел, а Сергей @Serg_frolCC якобы помогал решить вопрос, подбивая на то, чтобы ещё загрузили денег , чтобы вернуть активы с процентами. У мошенников также есть аккаунт в Телеграм @Unifeidfield

Телеграм @Unifeidfield

Затем поступал звонок с предложением добавить практически такую же сумму, утверждая, что это единственный способ вывести активы. Мошенники усиливали давление, утверждая, что стоит действовать быстро, так как стоимость монет растет, и завтра требуемая сумма может быть еще выше. В случае невыполнения требований теста (отказа от перевода большей суммы), деньги уходят разработчикам.

Скриншот переписки с support@eos-info.net

Тем, кто сразу осознал, что деньги они свои не увидят, возможно воздержались от оплаты дополнительной суммы мошенникам, но Мария, будучи добрым и порядочным человеком, сделала все по инструкции мошенников и потеряла огромную сумму денег.

Скриншот проведения оплаты в пользу моженников

Только после того, как я потеряла деньги, я разобралась, как все это работает. До этого не пришло в голову просто загуглить информацию. Конечно я сама виновата, ведь решила сразу вложиться в надежде заработать быстро. Но как говорится, бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

У мошенников также есть много клонов в Telegram

Призываем вас оставаться начеку и не поддаваться уловкам мошенников, включая тех, кто обещает огромные проценты за операции с криптовалютой. Важно помнить, что криптовалюта и ее кошельки сложно трассировать и контролировать, что делает их привлекательной мишенью для мошенников, стремящихся выманить деньги. Будьте бдительны и избегайте возможных ошибок!

 

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ