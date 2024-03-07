Американские дроны периодически нарушают воздушное пространство Афганистана

Начальник штаба афганской армии Кари Фасихуддин Фитрат обвинил Соединенные Штаты в нарушении воздушного пространства Афганистана, заявив, что беспилотные самолеты Вашингтона время от времени заходят в воздушное пространство Афганистана.

«Американские дроны время от времени пролетают над воздушным пространством Афганистана. Дроны время от времени патрулируют, а воздушное пространство Афганистана по-прежнему оккупировано американцами», - цитирует Фитрата в среду местное СМИ Tolonews.

Обвинив "одну из соседних стран" в разрешении США управлять беспилотниками со своей территории над воздушным пространством Афганистана, глава афганской армии не сообщил названия страны.

Войска под руководством США покинули Афганистан в августе 2021 года, положив конец 20-летней военной оккупации страны.

Фитрат также подсчитал, что численность афганских вооруженных сил достигает 500 000 человек, заявив, что в это число входят сотрудники армии, полиции и разведки.