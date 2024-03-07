ООН назвала 2023 год самым смертоносным для мигрантов

Организация Объединенных Наций заявила, что прошлый год стал самым смертоносным для мигрантов с 2014 года: на миграционных маршрутах по всему миру погибло по меньшей мере 8565 человек.

«Число погибших в 2023 году представляет собой трагический рост на 20 процентов по сравнению с 2022 годом, что подчеркивает острую необходимость действий по предотвращению дальнейших потерь среди людей», — говорится в докладе Международной организации по миграции (МОМ), опубликованном в среду .

Проект организации «Пропавшие мигранты» документирует случаи смерти и исчезновения мигрантов по всему миру.

«Эти ужасающие цифры, собранные Проектом «Пропавшие мигранты», также являются напоминанием о том, что мы должны вновь взять на себя обязательства по более активным действиям, которые могут обеспечить безопасную миграцию для всех, чтобы через десять лет людям не приходилось рисковать своей жизнью в поисках лучшего варианта. ", - сказал заместитель генерального директора МОМ Угочи Дэниелс.