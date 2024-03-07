Ван И: США должны рационально относиться к Китаю

Пекин призывает Вашингтон «ясно оценивать тенденции времени, рассматривать развитие Китая объективно и рационально, активно и прагматично участвовать в обменах с Китаем и действовать для выполнения своих обязательств», заявил министр иностранных дел Ван И в четверг.

Ван сделал эти комментарии, отвечая на вопрос о китайско-американских отношениях на пресс-конференции в кулуарах двух ежегодных сессий.

Он подчеркнул, что «вызов для США исходит от них самих, а не от Китая». «Если США одержимы идеей подавления Китая, они в конечном итоге навредят себе».

Председатель Си Цзиньпин и президент США Джо Байден встретились в Сан-Франциско в ноябре прошлого года.

"Мы увидели, что после встречи в Сан-Франциско действительно был достигнут некоторый прогресс в улучшении китайско-американских отношений, что полностью соответствует чаяниям и интересам двух стран и народов мира", - сказал Ван Цзюнь.

«Однако мы должны отметить, что неправильное представление американской стороны о Китае все еще сохраняется, и обещания, данные американской стороной, не выполняются добросовестно», - предупредил он.

Тактика США по подавлению Китая постоянно обновляется, список односторонних санкций удлиняется, а обвинения в адрес Китая смехотворны, добавил он.