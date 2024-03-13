Детская смертность снижается, угрозы сохраняются: доклад ООН

Согласно докладу Организации Объединенных Наций (ООН), опубликованному во вторник , число детей, умерших в возрасте до пяти лет, достигло исторического минимума в 4,9 миллиона в 2022 году .

В докладе, совместно составленном Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) , Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Всемирным банком, говорится, что смертность снизилась на 51% с 2000 года и на 62% с 1990 года.

В развивающихся странах, таких как Малави, Руанда и Монголия, детская смертность снизилась более чем на 75% с 2000 года, подчеркивается в докладе.

«За этими цифрами скрываются истории акушерок и квалифицированного медицинского персонала, которые помогают матерям безопасно родить новорожденных… вакцинируют… детей от смертельных болезней и (совершают) визиты на дом для поддержки семей», – заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел в своем докладе. заявление.

Каковы причины этих смертей?



Одной из ведущих причин ранней детской смертности являются осложнения во время родов. Из 162 миллионов детей, умерших во всем мире с 2000 года, 72 миллиона умерли в первый месяц жизни. Причиной этих смертей также были респираторные инфекции, малярия и диарея.

Мир изо всех сил пытается достичь целей



Несмотря на значительный прогресс, в докладе названо достижение, находящееся под угрозой «стагнации или обращения вспять», и отмечены сохраняющиеся проблемы.

Мир изо всех сил пытается достичь цели ООН к 2030 году по сокращению предотвратимой детской смертности до 25 на 1000 живорождений, причем после 2015 года прогресс замедляется.

В докладе говорится, что 59 стран требуют немедленных инвестиций в здравоохранение детей.

В странах с высоким уровнем ранней детской смертности, таких как Чад, Нигерия и Сомали, наблюдается в 80 раз больше смертей, чем в странах с низким уровнем детской смертности.