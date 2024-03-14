Вопиющий случай беззакония на территории Луганской Народной Республики произошел с российскими военнослужащими

Во вторник, 27 февраля 2024 года, несколько военнослужащих войсковой части №34667 ефрейторов Митряева А.Ю., Лисицина Н.В., матроса Давидчука Р.А., младшего сержанта Суша Ф.А., младшего лейтената Прохорова Д.А. вызвали на допрос за отказ дать показания против командира, Героя РФ майора Тимура Дудкина.

В понедельник, 4 марта, всех возразивших подписывать протокол откомандировали из в/ч №34667 в в/ч №40463 города Луганска в штурмовой отряд. Но до воинской части военнослужащие так и не доехали. Вместо пункта назначения, во вторник, 5 марта, мужчин доставили на территорию бывшего Университета МВД, который сейчас действует как СИЗО района Катериновка по улице Генерала Дидоренко, д.4.

6 марта родственники одного из заложников ситуации получили долгожданное СМС-сообщение от военнослужащего: “Мы тут сидим с теми, кто под следствием, кто 500 (с 2022 - отказники от СВО, дезертиры). На улицу не выпускают, сидим на этаже под замком. Завтра, сказали, телефоны сдать. На какие-то рабочки нужно ездить”. С тех пор прошла неделя, а связи с ним и остальными людьми нет.

Семьи выражают крайнее беспокойство за своих близких. А также считают, если невольников в/ч №40463 города Луганска “сломают” и заставят подписать протокол с показаниями, порочащими честь командира Дудкина, то всех безоговорочно отправят в штурмовой отряд на верную смерть. Таким образом, военные попадают в замкнутый круг, в котором они лишены права выбора.

Вместо того, чтобы доблестно отдавать свой долг Родине, мужчины вынуждены сидеть в СИЗО и бездействовать, так как невольно оказались инструментом чьих-то разборок и в довесок подверглись неправомерным действиям в отношении военнослужащих лиц.

Материал прислала: Дудкина Елена Николаевна