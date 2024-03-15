Nissan и Honda заявили о стратегическом партнерстве

Nissan Motor Co. и Honda Motor Co. заявили в пятницу, что они согласились начать технико-экономическое обоснование стратегического партнерства в производстве электромобилей и других передовых технологий в попытке сократить расходы и повысить конкурентоспособность.

Японские автопроизводители рассматривают возможность совместного закупа запчастей при совместном использовании основных компонентов для своих электромобилей, сообщили ранее источники, знакомые с этим вопросом.

Этот шаг вызван усилением конкуренции на мировом рынке электромобилей во всем мире. Продажи полностью электрических автомобилей растут на многих рынках, поскольку все больше стран стремятся к декарбонизации.

Потенциальное сотрудничество создаст мощный японский альянс, способный противостоять доминирующим зарубежным конкурентам, таким как промышленный гигант Tesla Inc. и китайская компания BYD Co.

Сокращение затрат имеет решающее значение при разработке полностью электрических автомобилей, которые оснащены дорогими батареями и другими сложными системами.