На выборах Президента России, которые проходят 2 день, более трех миллионов человек оставили свой голос при помощи системы онлайн-голосования. Это стало рекордным числом участников в истории выборов в России.

Онлайн-голосование было организовано с целью обеспечить максимальную доступность выборов для всех граждан. В течение трех дней с15 по 17 марта, начиная с дня открытия голосования, каждый гражданин имел возможность проголосовать, используя интернет и сйт Госусулуг.

Эта новая форма голосования получила широкую поддержку и популярность среди населения. Она позволила избежать очередей и долгих ожиданий на избирательных участках, а также предоставила возможность голосовать тем, кто находился в других регионах или даже за границей.