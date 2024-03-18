Oxfam обвиняет Израиль в «намеренном» блокировании помощи Газе

Глобальная неправительственная организация Oxfam обвинила Израиль в «систематическом и преднамеренном» блокировании поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

В отчете, опубликованном в понедельник, организация заявила, что «неоправданно неэффективные» правила проверки приводят к тому, что грузовики с гуманитарной помощью застревают в очередях длиной в 20 дней.

Он также упомянул отказ от товаров «двойного назначения» — гражданских товаров, которые также могут потенциально использоваться в военных целях, таких как резервные генераторы и фонари. Группа заявила, что в одной из поставок Oxfam мешки с водой и наборы для тестирования воды сначала были отклонены без объяснения причин, а затем им разрешили ввоз в Газу.

Oxfam также осудила «нападения на сотрудников гуманитарных организаций, гуманитарные объекты и колонны с гуманитарной помощью» и «ограничения доступа» для гуманитарного персонала.