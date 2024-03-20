Сергей Чередниченко: Какую роль играет понимание на слух в процессе изучения английского языка?

Парадоксально, но даже если вы умеете хорошо говорить по-английски, у вас всё равно могут возникать проблемы с пониманием на слух. Более того, носители языка могут не понимать друг друга, если они вырасли в разных регионах.

Теперь представьте, вы общаетесь с человеком и понимаете половину того, что он говорит. Что будет с вашей мотивацией? Кто-то расстроится и прекратит изучение языка, а кто-то, наоборот, будет искать способы улучшения понимания на слух.

Какие методы и стратегии можно использовать для улучшения понимания на слух?

Хорошее понимание на слух зависит от 3 факторов:

Произношение

Словарный запас

Понимание смыслов

Первые два можно объединить — проговаривать вслух слова и фразы, повторяя по образцу за тренером и/или носителем языка. Так вы и произношение улучшаете и восприятие на слух, и словарный запас увеличиваете.

Понимание смыслов — процесс творческий и требует максимальной вовлечённость. Нужно изучать сочетаемость слов, это называется синтагматические связи. Для этого нужно смотреть фильмы, сериалы, читать книги и изучать слова в collocation dictionaries и, конечно же, анализировать услышанное. Понимание приходит не сразу, нужны тренировки.

Какие сложности могут возникнуть при понимании быстрой и беглой речи на английском языке?

Что такое беглая речь? Это когда слова соединяются между собой и превращаются в единый поток.

Беглой рече характерно исчезновение «слабых» звуков и слогов. Это называется редукция.

Практически везде учат произносить слова только в полном виде, без редукций. По этой причине, даже выпускники лингвистических вузов испытывают трудности в понимании беглой речи, когда приезжают на стажировку в англоязычные страны.

Мы понимаем только, то что знаем. Как вы можете понять неполную форму произношения слова, если вам её никто не показал?

Кроме того, большинство разговорных слов в английском языке состоят из одного слога и в беглой речи они соединяются между собой, образуя длинное незнакомое слово.

Сейчас модно объяснять устойчивые комбинации: wanna, gonna, gotta, hafta и прочие. Однако это жаргонизмы и они неуместны в официальном разговоре. А подобных сокращений и сочетаний, уместных для любых ситуаций, тысячи и сознательно запомнить их не получится. Зато они легко запоминаются через тренировку речи с помощью мышечной памяти.

Как можно развивать навык понимания на слух?

В итоге всё сводится к двум действиям:

Повторению за кем-то. Сначала за тренером, чтобы поставить технику речи, научиться говорить бегло и правильно, а потом перейти к повторениям за носителями языка.

Кропотливый разбор смыслов. Слушаете и пытаетесь догадаться по контексту. Если не получается, обращаетесь за помощью к субтитрам и словарям. Но сначала догадки, а потом подсказки, иначе чудо не произойдёт. Мозг хитрый и ленивый.

Как важно обращать внимание на произношение и интонацию при понимании на слух?

Произношение связано с пониманием на слух напрямую. Особенно сильно влияет артикуляция — движение органов речи.

Это выяснили психологи в экспериментах и выявили эффект Мак-Гурка.

Испытуемым включали один и тот же звук, но на видео губы двигались по-разному, в результате люди «слышали» разные звуки.

Мозг сравнивает то, что мы слышим с тем, что мы знаем и выдает соответствующие образы.

Непонимание возникает, когда в базе данных нет знакомого слова. Либо оно новое, либо произношение другое. Поэтому крайне важно учиться говорить на акценте собеседника, тогда проблем с пониманием не будет.

Что касается интонации, то даже есть такая шутка: «по интонации понимаю, что происходит».

Обратите внимание на животных, они понимают не наши слова, а наше настроение по интонации и мимике.

Поэтому, конечно, важно обращать внимание на интонацию.

Какую роль играют словарные запас и грамматические знания в понимании на слух?

В английском важны не сами слова, а как они сочетаются между собой.

Английский язык — аналитический, то есть смысл зависят от порядка слов и наличии служебных слов, стоящих по соседству.

Русский язык — синтетический, то есть смыслы зависят от формы слов, от их приставок, суффиксов и окончаний.

Поэтому мы учим слова, а нужно изучать словосочетания. Мозг привыкает с сочетаниям и подсказывает нам возможные варианты, даже если мы что-то не расслышали.

С вами бывало такое, когда близкий человек просил посмотреть что-то в холодильнике, а вы сначала не расслышали, попросили повторить и секунду спустя поняли. Вам даже повтор не потребовался.

На самом деле, мозгу нужна была пауза, чтобы обработать услышанное и выдать необходимый образ. Так же это работает и в английском, если знаешь сочетаемость слов.

Как можно тренировать свой слух на английском языке, чтобы лучше понимать носителей языка?

Есть очень популярная техника для улучшения произношения, которую используют в основном опытные студенты — shadowing. По-русски это называют «теневое чтение».

Вы включаете аудиозапись книги, смотрите в текст и повторяете практически синхронно. Попробуйте это сделать в родном языке. Ваш мозг закипит через 5 минут такой работы.



Shadowing — прекрасная техника, но не для постановки произношения. Благодаря ей быстро расширяется активный словарный запас, улучшается беглость речи и чувствование грамматики.

Однако, произношение нужно ставить со специалистом, иначе вы намертво выучите неправильные варианты произношения слов и потом будете страдать от плохого понимания на слух. Такие «пациенты» к нам тоже приходят. К счастью, это можно исправить кропотливой работой с тренером. А может быть лучше сразу запоминать слова с правильным произношением под контролем опытного специалиста, чем спустя несколько лет мучений всё равно прийти к нему на приём? Вы ведь зубы сами себе не лечите.

Автор:

Сергей Чередниченко

Эксперт в изучении английского языка. Тренер по говорению и восприятию речи на слух. Автор методики запоминания мышечной памятью и быстрого изучения языка естественный способом, без учебников и зубрёжки. (Основатель онлайн-школы ЯRead.)