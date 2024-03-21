Lufthansa оценила стоимость забастовок в 250 миллионов евро

Lufthansa ведущая авиакомпания Германии, подсчитала, что забастовки ее сотрудников в этом году обошлись компании в 250 миллионов евро (272 миллиона долларов). Финансовый директор Ремко Стинберген поделился этой цифрой во внутренней записке в среду, заявив, что последствия забастовок длились дольше, чем сами забастовки.

Сумма в 250 миллионов евро более чем вдвое превышала предполагаемую стоимость, которую Стинберген назвал, представляя баланс компании в начале марта.

Долгосрочные последствия забастовок

Во внутренней записке финансовый директор упомянул проблемы с организацией состава экипажа, планированием рейсов и общую неопределенность со стороны клиентов.

Одним из последствий различных забастовок стала отмена на неделю обычно прибыльного сообщения между главным транспортным узлом Lufthansa во Франкфурте и Сан-Франциско.