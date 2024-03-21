Си Цзиньпин поздравил Прабово Субианто с избранием на пост президента Индонезии

Председатель Китая Си Цзиньпин в среду поздравил Прабово Субианто с избранием на пост президента Индонезии.

Си отметил, что Китай и Индонезия являются традиционными дружественными соседями, Си Цзиньпин заявил, что благодаря совместным усилиям двух сторон развитие двусторонних отношений вступило на ускоренный путь, при котором наблюдается все более консолидированное политическое взаимное доверие, углубление синергии стратегий развития и плодотворная взаимовыгодная политика. сотрудничество.

По словам Си Цзиньпина, обе стороны открыли новую главу в построении китайско-индонезийского сообщества с общим будущим.