Зеленский назвал проблемы с боеприпасами позором Европы

На саммите лидеров стран Евросоюза прозвучало решительное обращение президента Украины Владимира Зеленского о необходимости увеличить военную поддержку. Сообщает Tagesschau.

"Европа должна понять, что нам нужна ее помощь на передовой, где наши солдаты используют артиллерию. Настало время для действий, чтобы изменить эту ситуацию", — заявил Зеленский, подчеркивая, что бездействие Европы становится позором.

В начале февраля Боррель, глава дипломатии ЕС, признал, что запасы вооружений у Евросоюза исчерпаны, и волшебной палочки для передачи Украине большего количества снарядов у них нет. Он также отметил, что все снаряды, хранившиеся на складах стран-членов ЕС, уже переданы Украине.

В письме, отправленном коллегам из Европейского союза, бывший министр обороны Украины Рустем Умеров выразил обеспокоенность недостатком боеприпасов у Вооруженных Сил Украины и подчеркнул, что российские военные используют значительно больше боеприпасов ежедневно, чем украинские.