Глава ФСБ сообщил Путину об 11 задержанных в связи с терактом в «Крокусе»

Полномочный представитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) сообщил главному руководителю Российской Федерации, президенту Владимиру Путину, о задержании 11 человек в связи с происшествием в месте проведения концерта под названием «Крокус Сити Холл». Информацию об этом распространило информационное агентство РИА Новости.

Инсайдер из ФСБ уточнил, что среди лиц, на которых наложили арест, есть четверо злоумышленников, активно участвовавших в огнестрельном инциденте. В настоящее время специалисты продолжают проводить дополнительные операции для выявления широкой сети соучастников.

Предварительно было обнаружено задержание автомобиля марки Renault с предполагаемыми преступниками на 376-м километре тракта, вблизи небольшого поселения Хацунь в районе Карачевского уезда Брянской губернии. Один из них получил травму и был доставлен в медицинское учреждение, а другого мужчину заметили в лесу, куда он пытался скрыться от оперативных групп.

Вечером 22 марта в Красногорске произошел трагический инцидент в концертном зале «Крокус Сити Холл», который был связан с террористическим актом.