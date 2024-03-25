Индекс оптовых цен на сырьевые товары в Китае снизился в феврале

Индекс, отслеживающий развитие оптового товарного рынка Китая, в феврале снизился, свидетельствуют отраслевые данные.

По данным Китайской федерации логистики и закупок, индекс, отслеживающий цены на оптовые товары в стране, в прошлом месяце составил 111,4, снизившись на 0,7 процента в месячном исчислении.

Падение цен объясняется снижением спроса во время праздников китайского Нового года.

Политика правительства по антициклической корректировке постепенно вступает в силу, и производство предприятий становится все более активным после праздников, заявили в федерации, сохраняя позитивные ожидания относительно индекса цен на следующем этапе.