МАГАТЭ оценивает антитеррористические меры на атомной электростанции в центральной Японии

Эксперты Международного агентства по атомной энергии в понедельник приступили к оценке усиленных мер по борьбе с терроризмом, реализованных на атомной электростанции Касивадзаки-Карива в центральной Японии, при этом оператор станции надеется, что положительный результат убедит местных чиновников одобрить перезапуск.

Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. попросила делегацию МАГАТЭ в составе пяти человек провести инспекцию, которая продлится до 2 апреля, в семиреакторном комплексе в префектуре Ниигата, чтобы определить, соответствуют ли превентивные меры оператора международным стандартам после того, как произошел ряд нарушений безопасности. на свет, что привело к двухлетнему запрету на эксплуатацию, который закончился в декабре.