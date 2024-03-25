Польша требует от посла России ответа за нарушение воздушного пространства

Варшава в воскресенье вызвала посла Москвы, чтобы объяснить нарушение воздушного пространства Польши российской крылатой ракетой.

Оперативное командование вооруженных сил Польши заявило, что крылатая ракета, запущенная в сторону Украины с российских бомбардировщиков дальнего действия в России, нарушила воздушное пространство Польши возле села Озердов около 4:23 утра (03:23 по Гринвичу).

Власти заявили, что ракета находилась в воздушном пространстве Польши в течение 39 секунд, добавив, что она была бы сбита, если бы были какие-либо признаки того, что она была нацелена на польскую инфраструктуру.

Государство-член НАТО Польша подняла в воздух истребители F-16 в ответ на кратковременное "вторжение".

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна заявил, что реакция Варшавы на инцидент будет основана на информации, предоставленной российским послом.