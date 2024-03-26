Мост в Балтиморе обрушился после столкновения с кореблем

Часть стального арочного моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, рухнула в воду рано утром во вторник после того, как на него врезался грузовой корабль, сообщили власти штата.

«Обрушение моста Ки-Бридж из-за удара корабля», — сообщило Транспортное управление Мэриленда в сообщении на X, ранее в Twitter. Транспортные власти добавили, что на трассе I-695, проходящей через мост, перекрыто движение транспорта.

Мост длиной 1,6 мили (2,57 километра) пересекает реку Патапско на юге Балтимора.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как несколько транспортных средств упали в реку после столкновения.

Мэр Балтимора сообщил, что на месте происшествия работают сотрудники службы экстренной помощи и продолжаются спасательные работы.

«На месте происшествия находятся сотрудники службы экстренной помощи, и прилагаются все усилия», — написал на X мэр Балтимора Брэндон М. Скотт.