Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа

Спустя почти шесть месяцев после начала войны между Израилем и Хамасом в Газе Совет Безопасности ООН в понедельник принял резолюцию, призывающую к «немедленному прекращению огня» до конца священного для мусульман месяца Рамадан.

Он был принят голосами 14 членов Совета Безопасности, при этом Соединенные Штаты воздержались, что ознаменовало ключевой сдвиг в позиции Вашингтона.

Четыре аналогичные резолюции провалились, на три из них наложили вето США, а еще одну на прошлой неделе наложили вето Россия и Китай .