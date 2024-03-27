Руководители российской разведки заявляют о поддержке Западом атаки на Москву

Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России, появился на видео, опубликованном российским изданием SHOT, где репортер спросил его, кто стоит за атакой: «ИГИЛ или Украина». «Конечно, Украина», ответил Патрушев. Отвечая позже на вопрос об этом замечании, он сказал, что существует «много» признаков участия Украины.

Директор внутренней разведки ФСБ России Александр Бортников тем временем повторил утверждение о том, что нападавшие пытались бежать в Украину, и заявил, что нападавшие ждали, чтобы им помогли переправиться через границу, поскольку такая возможность все еще существует среди российских сил.

"Мы считаем, что акция была подготовлена ​​как самими радикальными исламистами, так и, конечно, при содействии западных спецслужб, причем сами спецслужбы Украины имеют к этому прямое отношение", цитируют Бортникова российские информагентства.

Между тем, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во вторник, что нападавшие, судя по всему, сначала попытались бежать через границу с Беларусью ближайшим пунктом выхода из России, если ехать из Подмосковья.