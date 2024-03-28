«Деловые Линии» поделились новостями об удвоении объема спроса на международные грузоперевозки

Особенно активным оказалось международное взаимодействие с КНР и государствами Юго-Восточной Азии, интерес к которому вырос более чем на 40% по сравнению с прошедшим годом. Турция также остается в топе самых популярных направлений с возросшим вдвое объемом контейнерных перевозок как сборных, так и крупногабаритных товаров.

Отдельное внимание заслуживает резкое увеличение спроса на авиатранспортировки из Китая и Турции — в 2,5 и 2 раза соответственно. Воздушный транспорт становится выбором номер один, когда сроки доставки имеют критическое значение: например, груз из Китая морем доставляется примерно за 45 дней, в то время как авиаперевозки сокращают этот срок до 7-10 дней.

В контексте импорта китайских товаров ключевым каналом поставок в Россию продолжают выступать морские порты. При этом доля морских перевозок составляет 85%, а через порты Дальнего Востока проходит около 70% всех поставок из Китая. Порты Новороссийска и Санкт-Петербурга также составляют большую долю — 30%.

«Деловые Линии» акцентируют внимание на разработке новых удобных и надежных сервисов для клиентов. Примером может служить особый заказ, который предусматривал «блочную» доставку пяти контейнеров под одной декларацией, требующий организации единовременной погрузки/разгрузки и размещения на временном хранении. Более того, компания начала активное взаимодействие с ретейлерами и производственными объединениями большой величины на постоянной основе.

Международные перевозки «Деловых Линий» охватывают все виды транспорта и подразумевают мультимодальную схему доставки. Экспедирование происходит через единое сервисное окно, предусматривая выбор оптимального маршрута, назначение личного менеджера, выполнение всех таможенных и сертификационных процедур, а также страхование и доставку грузов непосредственно до склада заказчика.