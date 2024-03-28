Повлияет ли обрушение моста в Балтиморе на глобальные цепочки поставок?

Рано утром 26 марта судно Dali под флагом Сингапура, загруженное 5000 контейнерами, врезалось в мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в результате чего мост длиной 1,6 мили (2,5 километра) обрушился за считанные секунды. «Дали» отправлялся в Коломбо, когда произошла катастрофа. Первоначальные опасения подтвердились: в результате аварии погибло полдюжины человек.

Порт Балтимора пришлось закрыть, в результате чего миллионы тонн угля, сотни автомобилей, а также поставки пиломатериалов и гипса оказались застрявшими. Около 40 кораблей были готовы к отправке во вторник, а большое количество судов, приходящих из Атлантики, не могут пришвартоваться «до дальнейшего уведомления», как заявили власти порта.

Финансовые рынки быстро отреагировали на обрушение моста в среду в Копенгагене акции глобальной судоходной компании Maersk упали на 2,6%.

Но, как сообщил информационному агентству Reuters аналитик онлайн-брокера Nordnet, в долгосрочной перспективе «это событие не станет основным катализатором цен на акции, если только не возникнет что-то неприятное, например, признаки грубой халатности, ставшие причиной аварии».