Более 1,1 миллиона человек в секторе Газа сталкиваются с проблемой отсутствия продовольственной безопасности

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило в четверг, что более 1,1 миллиона человек в секторе Газа сталкиваются с "крайним уровнем отсутствия продовольственной безопасности", поскольку Израиль препятствует оказанию помощи.

В заявлении, опубликованном на платформе X, подчеркивается необходимость распределения достаточного количества продовольственной помощи по наземным маршрутам для спасения жизней, особенно в северных районах сектора.

Однако «препятствия к доступу сохраняются, а время истекает», заявили в УКГВ ООН.

Между тем, медицинские источники объявили в четверг о смерти ребенка в городе Бейт-Лахия на севере Газы из-за голода и отсутствия доступного лечения, в результате чего число смертей из-за недоедания в анклаве достигло 30.