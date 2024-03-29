Развитие рынка производства спецоборудования в энергетическом секторе России

Как отмечают исследователи, глобальный спрос на электроэнергию с 2000 года вырос на 90% и будет расти и дальше. Энергетическая отрасль в России отличается от остальных секторов динамикой и инновациями. При этом эксперты прогнозируют прирост объема установленной мощности распределенной генерации в 3-3,5%. В связи с этим, в последние годы наблюдается значительный рост в сегменте производства специализированного оборудования. Такие изменения являются ответом на растущие потребности рынка в эффективном и надежном энергоснабжении, что в свою очередь стимулирует разработку и внедрение новых технологий. Исследователи также считают, что ключевая особенность новой технологической революции заключается в том, что инновации затрагивают все отрасли экономики, изменяя как спрос на энергию и требования к поставляемым энергоносителям, так и сам вектор технологического развития энергетики в конечном счете.

О трансформации и перспективах рынка энергетического оборудования в России рассказывает генеральный директор производственно-инжиниринговой компании ПСМ Андрей Медведев.

В данный момент российский рынок энергетического машиностроения фокусируется на высококачественном оборудовании в области распределенной генерации. Это обусловлено как общим ростом энергопотребления, так и стремлением к повышению значимости энергетических систем в целом. Так, только за 2023 год рост энергопотребления в России составил 1,4%. В текущем, 2024 году, по словам министра энергетики Николая Шульгинова, ожидается дополнительный объем роста энергопотребления за счет запуска крупных промышленных проектов, в частности, на Дальнем Востоке.

Генеральный директор производственно-инжиниринговой компании ПСМ Андрей Медведев отмечает: “Санкции оказали сильное давление на все отрасли экономики, но все же большинству организаций удалось адаптироваться к новой реальности. Развитие производственных активов ряда российских компаний опережает текущие потребности различных отраслей промышленности. В линейке ПСМ есть электростанции, способные снабдить энергией крупное месторождение. Высоковольтные агрегаты отлично работают даже в суровых условиях Крайнего Севера, где температура достигает отметки -50°, что особенно актуально для таких регионов как Восточная Сибирь и Дальний Восток”.

Также существенное влияние на текущее состояние рынка оказывает глобальная энергетическая повестка и экономические тренды. Например, изменения в ценах на нефть и газ, экономические санкции и политические действия других стран в энергетической сфере непосредственно влияют на стратегии российских промышленных компаний. В результате этого наблюдается усиление конкуренции среди производственных предприятий, но стоит отметить, что важную для промышленности роль играют и крупные, и малые энергетические компании. Их взаимодействие способствует обеспечению качественной системы безопасности в отрасли, развитию инноваций, проведению профильных исследований и повышению эффективности производственных процессов.

В современных реалиях на рынок специализированной техники влияют последние изменения в законодательстве Российской Федерации. Государственная политика в области энергетической безопасности и экологии вносит свои коррективы в работу промышленных предприятий, акцентируя внимание на энергоэффективности и минимизации воздействия на окружающую среду. Согласно последним исследованиям в данной теме, текущие изменения климата могут привести к потерям до 3 млн руб. в российской экономике за 5 лет. Нивелирование ущерба, который ежегодно наносится окружающей среде, требует от производителей не только соблюдения новых стандартов, но и активного внедрения экологически чистых технологий.