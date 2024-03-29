В результате крушения автобуса в Южной Африке погибли десятки людей

Автобус с верующими из Ботсваны рухнул с моста в Южной Африке, в результате чего погибли 45 человек, находившихся на борту.

Считается, что 8-летняя девочка является единственной выжившей, и ее доставили по воздуху в Йоханнесбург для лечения.

"Утверждается, что водитель не справился с управлением, врезался в ограждение на мосту, в результате чего автобус перелетел мост и врезался в землю, где загорелся", - заявили в министерстве транспорта ЮАР.

Автобус направлялся на пасхальную церковную службу в Морию, когда вылетел с дороги между городами Маркен и Мокопане в северной провинции Лимпопо.