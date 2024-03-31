В Москве готовят празднование 140-летия с момента открытия первой в России бесплатной общедоступной библиотеки – читальни

Сакраментальная фраза «Как пройти в библиотеку?» из старой, но неувядающей комедии Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», знакома всем. Для советского и российского читателя нового времени само понятие библиотеки хорошо знакомо и привычно. А в последнее время библиотеки Москвы взяли на себя новые функции культурных центров, где ежедневно проходят круглые столы, лекции, мастер - классы, концерты и множество других не менее интересных и важных мероприятий.

Но ведь так было не всегда. Трудно поверить, что когда-то библиотеки находились только в частном пользовании за семью замками, а простой смертный и свитки, и книги мог за всю свою жизнь ни разу не увидеть. Так как же появились библиотеки в Москве? Какие из них были первыми и существуют до сих пор?

Реформа городского самоуправления в Москве во второй половине 19 века послужила одной из причин создания городских бесплатных общедоступных библиотек. Они стали возникать в российских городах в начале 1880-х годов. Первая такая библиотека была открыта в 1884 года в Москве. Это и была Читальня имени И.С. Тургенева, открытая в память о великом русском писателе, скончавшемся в 1883 году.

Библиотека была учреждена на средства известной московской благотворительницы, потомственной почетной гражданки Варвары Алексеевны Морозовой. После смерти И. С. Тургенева госпожа Морозова обратилась в Московскую городскую думу с пожеланием пожертвовать десять тысяч рублей на создание такой уникальной библиотеки, чтобы почтить память великого русского писателя.

«Это была первая городская публичная бесплатная читальня в Москве и в России – отмечает историк, профессор НИУ ВШЭ Владимир Коптев-Дворников. - До нее существовали только частные платные публичные библиотеки. Библиотека Московского публичного и Румянцевского музеумов, открытая для читателей в 1863 году, предназначалась лишь для занятий, и в нее не допускали воспитанников даже средних учебных заведений. Создание Читальни имени И.С. Тургенева стало первым опытом целенаправленной деятельности Московской городской думы по открытию библиотек и читален. Это опыт сочетания благотворительности частного лица (Варвары Алексеевны Морозовой) и деятельности органа местного самоуправления. Теперь подобное сотрудничество называется частно – государственным партнерством. Читальня была ориентирована на всех москвичей, с нее началось широкое библиотечное обслуживание в городе».

Сегодня Библиотека – читальня им. И. С. Тургенева по-прежнему одна из самых посещаемых московских общедоступных библиотек, она является местом постоянного проведения лекций, литературных и художественных выставок, музыкальных вечеров, иных культурных массовых мероприятий. Это живой пример, как культурные традиции, заложенные при участии московской общественности и московского самоуправления еще 140 лет назад, в 19 веке, продолжают жить и развиваться в современной Москве.

Таким образом, 2024 год является годом 140-летия с момента открытия первой в России бесплатной общедоступной библиотеки – читальни. Комитет общественных связей и молодёжной политики Правительства города Москвы поддержал инициативу общественных организаций и библиотечного сообщества нашего города в реализации программы мероприятий, посвященных этому историческому событию в рамка проекта "Библиотеки Москвы - сокровищницы культурной жизни: прошлое, настоящее, будущее", оператором которого выступает Фонд «Зелёная гвоздика». В рамках этой программы пройдут библиотечный форум, будут отсняты фильмы о работе московских библиотек, подготовлен иллюстрированный путеводитель по историческим библиотекам города Москвы, организована выставка в открытом общественном пространстве с фотографиями наиболее интересных зданий и интерьеров московских библиотек. В целом программа призвана изменить имидж московских библиотек, обратить внимание широкой публики на прогрессивные, комфортные и в то же время традиционные городские пространства