Германия закрывает семь угольных электростанций после окончания зимы

Семь угольных электростанций в Германии были закрыты на Пасху, сообщили в воскресенье электрогенераторы RWE и LEAG.

Правительство вывело из консервации пять станций, чтобы справиться с дефицитом поставок газа зимой, поскольку крупнейшая экономика Европы стремится снизить свою зависимость от российского газа.

Еще двум станциям было разрешено продолжить работу после запланированных дат остановки.

Планам Германии по сокращению зависимости от угля для решения проблемы изменения климата был нанесен удар в результате начала спецоперации на территории Украины.

Германия и другие европейские страны сократили свою зависимость от российского газа в течение нескольких месяцев после начала СВО, что способствовало резкому росту цен на энергоносители.

Чтобы уменьшить воздействие, правительство Германии решило продлить срок службы некоторых угольных электростанций и временно возобновить работу других закрытых электростанций.