Израиль нанес авиаудар по палаточному лагерю в секторе Газа

В воскресенье израильский авиаудар нанесён по палаточному лагерю на территории больницы мучеников Аль-Акса в Дейр-эль-Балахе в центре сектора Газа .

Израильские военные заявили, что атаковали командный центр исламистской группировки.

"Удар по командному центру и террористам был нанесен именно с целью минимизировать ущерб мирному населению, находящемуся в районе больницы", - заявили военные.

"Здание больницы Аль-Акса не пострадало, и его функционирование не пострадало", - добавили в ведомстве.

Тысячи людей укрылись в палатках во дворе больницы, спасаясь от боевых действий в секторе Газа.

Репортеры также использовали двор больницы как безопасное место для работы.