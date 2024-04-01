Немцы приветствуют закон, разрешающий употребление каннабиса

Потребители каннабиса в столице Германии Берлине собрались в понедельник у Бранденбургских ворот, чтобы приветствовать новый закон, декриминализирующий употребление данного растения в личных целях.

В полночь взрослым в Германии стало законно иметь при себе до 25 гранов марихуаны и выращивать до трех растений марихуаны дома.

«Наконец-то мы можем показать себя, нам больше не нужно прятаться», — заявил dpa на встрече в Берлине Генри Плоттке, член Немецкой ассоциации конопли (DHV).

Мероприятие было организовано берлинским отделением DHV и зарегистрировано полицией.